Эксперты обсудили развитие ИТ индустрии в стране

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23.01.2017 г. «О программе дополнительных мер по обеспечению социально-экономического развития, повышению уровня и качества жизни населения города Ташкента» поручено создание Инновационного центра в Академическом городке со статусом свободной экономической зоны, предусматривающей необходимые условия для развития местных компаний в области разработки информационных технологий и программных продуктов.

Во исполнение данного поручения Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан разработан проект Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по кардинальному развитию и дальнейшему стимулированию сферы информационно-коммуникационных технологий и отечественного рынка программных продуктов».

В целях обеспечения широкого общественного обсуждения данного Проекта 16 февраля в Ташкентском университете информационных технологий Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан организовано заседание Экспертного совета с участием представителей государственных органов, ответственных за регулирование вопросов развития ИКТ, а также с национальными разработчиками.

Следует отметить что, в целях максимального учета мнений представителей бизнеса при разработке документа, Проект был размещен на сайте ТПП РУз и телеграмм-группах ТПП РУз (Ссылка группы goo.gl/NF0gpM).

Необходимостью принятия данного Указа является формирование благоприятных условий для активного внедрения информационно-­коммуникационных технологий в отраслях экономики республики и повышения их конкурентоспособности, создания специальных организационных, экономических и социальных возможностей для развития экспорта предприятий отрасли, концентрации кадрового, научно- производственного и инвестиционно-финансового потенциала.

Проектом Указа предусмотрено создание специальной экономической зоны «Инновационный центр информационно-коммуникационных технологий» (далее — СЭЗ ИЦИКТ) в рамках территории Университета Инха в городе Ташкенте по адресу: г. Ташкент, М. Улугбекский район, ул. Зиёлилар, 13а на период до 1 января 2030 года с возможностью последующего расширения территории и продления срока. В течение срока функционирования СЭЗ ИЦИКТ на ее участников распространяется особый таможенный, валютный и налоговый режимы.

Проектом устанавливается упрощенный порядок налогообложения участников СЭЗ ИЦИКТ, а также их работников, в части осуществляемой ими деятельности в рамках СЭЗ ИЦИКТ, предусматривающий:

освобождение участников СЭЗ ИЦИКТ от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, а также единого социального платежа на весь период функционирования СЭЗ ИЦИКТ;

установление ставки налога на доходы физических лиц в размере 7,5 процентов, а страховых взносов граждан во внебюджетный Пенсионный фонд по ставке 4,5 процентов.

Вместе с тем, участникам СЭЗ ИЦИКТ предоставляется право осуществлять в пределах своих поступлений от экспорта товаров (работ, услуг) расчеты и платежи в иностранной валюте на территории республики, включая выдачу заработной платы работникам в наличном или безналичном виде и выплату дивидендов.

Данные меры создадут условия для увеличения доли сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны, расширить производство качественных, конкурентоспособных программных продуктов на внутреннем и внешнем рынках, а также приведет к росту экспортного потенциала страны.

Как показывает международный опыт таких стран как Южная Корея (Дэдок Иннополис), Малайзия (Kulim Hi-Tech Park), Белоруссия (Парк высоких технологий) и Россия (Иннополис), для развития данной сферы необходимо обеспечить дополнительные благоприятные экономические условия, путем создание особых свободно экономических зон.

Необходимо отметить, что часто подобные проекты создаются рядом с университетами или научными центрами и в тесном сотрудничестве с ними, поскольку нуждаются в доступе к новейшим лабораториям, высококвалифицированным сотрудникам, испытательным базам. Научная компонента в сочетании с практическим подходом, характерным для бизнеса и сильной поддержкой со стороны государства запускает процесс коммерциализации имеющихся разработок, стимулируя инновационное развитие.

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