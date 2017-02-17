Ким Нам Сок и Ли Чул Су завершают свою деятельность в Узбекистане

В связи с окончанием трудовых контрактов, заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций – консультант по ИКТ Ким Нам Сок и проректор Ташкентского университета информационных технологий – консультант по ИКТ Ли Чул Су завершают свою деятельность в Узбекистане.

По этому случаю 17 февраля состоялось собрание коллектива центрального аппарата Мининфоком.

Деятельность г-на Ким Нам Сок началась в Узбекистане в 2013 году и явилась практической реализацией договоренностей, достигнутых в ходе Государственного визита Первого Президента Республики Узбекистан в Республику Корея 19-21 сентября 2012 года.

На собрании было отмечено, что за период своей активной деятельности в Узбекистане, г-н Ким Нам Сок выполнил значительную работу, направленную на содействие широкому внедрению системы электронного правительства и информационно-коммуникационных технологий в стране.

На основе адаптации успешного опыта Республики Корея по ускоренному развитию электронному правительства и ИКТ, он принял участие в разработке Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы на 2013-2020 гг., разработал ряд отраслевых стандартов и классификаторов, рекомендации по дальнейшему развитию в республике индустрии программного обеспечения и внедрению ИКТ в реальном секторе экономики. Также, он провел во всех регионах республики учебные семинары по вопросам ИКТ для руководителей и специалистов органов государственной власти на местах.

С учетом его рекомендаций созданы Центр развития системы «Электронное правительство» и Центр обеспечения информационной безопасности, которым он оказал практическую помощь по формированию структуры, определению первоочередных задач и направлений развития.

Ким Нам Сок внес большой вклад в создании узбекско-корейского совместного предприятия «LG CNS Uzbekistan» по разработке информационных систем и программных продуктов для электронного правительства и реального сектора экономики.

В целом, Ким Нам Сок способствовал дальнейшему развитию сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Корея в сфере ИКТ, привлечению корейских IT-компаний на рынок Узбекистана.

В 2016 году указом Президента Республики Узбекистан Ким Нам Сок награжден орденом «Меҳнат шуҳрати».

На мероприятии Ким Нам Сок выразил искреннюю благодарность Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову и Правительству Республики Узбекистан за предоставленную возможность работать в Узбекистане и созданные комфортные условия.

Коллектив Мининфоком выражает Ким Нам Сок благодарность за большой вклад, который он внес в развитие электронного правительства и информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане.

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