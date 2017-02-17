Лучший журналистский материал в области Информационной безопасности

17 февраля 2017 года компания Softline приняла участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению Международного конкурса на XII Национальную премию в области журналистики «Олтин калам» (Золотое перо), который проходил и в Национальном пресс-центре Узбекистана.

Компания Softline выдвинула номинацию за «Лучший журналистский материал в области Информационной безопасности», потому что сегодня, информация все в большей степени становится главным ресурсом, исходным сырьём и продуктом любой бизнес деятельности.

Гарантия её целостности и неприкосновенности становится наиболее важной задачей для любой организации.

Информационная безопасность — это приоритетная и стратегически важная задача для каждого сотрудника организации.

Всесторонняя защита информации, в том числе и персональных данных, в полном соответствии с требованиями узбекского законодательства, мировыми стандартами и практиками в области безопасности неотъемлемая часть каждодневной жизни.

Сегодня компания Softline решает практически любые задачи, связанные с защитой информации — от разработки оптимальной стратегии и помощи в выборе эффективного решения, до поддержки и развития существующих систем.

Конкурс проводится на регулярной основе по 4 основным номинациям СМИ: телевидение, радио, печать и интернет-журналистика.

Конкурс учрежден по инициативе Первого Президента нашей страны И. Каримова и посвящен Всемирному дню свободы печати.

Он проводится на регулярной основе Творческим союзом журналистов Узбекистана в сотрудничестве с Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой информации и информационных агентств, Национальной ассоциацией электронных СМИ, Национальной телерадиокомпанией, Министерством по делам культуры и спорта, информационным агентством «Uzreport» и Советом федерации профсоюзов Узбекистана в целях широкой популяризации лучших достижений в журналистике, проявления высокой гражданской позиции работников средств массовой информации, развития в журналистах критического мышления и новых подходов в своей деятельности.

По традиции, свои премии на конкурс учреждают аккредитованные в Узбекистане представительства ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Американское посольство, посольство Китайской народной республики в Узбекистане.

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