О снижении тарифов на интернет-услуги для провайдеров Узбекистана

Акционерная компания «Узбектелеком» сообщает о снижении с 16 февраля 2017 года тарифов на интернет-услуги (внешнего канала) для провайдеров Узбекистана до $80,94 за 1 Мбит/с.

В этом году тарифы были снижены уже пять раз. С 1 января до $91,07, с 6 января до $87,14, с 10 января до $86,85, со 2 февраля до $86,11 и с 16 февраля до $80,94 за 1 Мбит/с.

Напомним, что в 2016 году стоимость снижалась двенадцать раз. С $156,24 в январе до $91,50 за 1 Мбит/с. в декабре 2016 года.

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