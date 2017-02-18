Практическое использование системы Zabbix для мониторинга состояния сетевого оборудования

Системы мониторинга сети позволяют ускорить процесс сбора информации о состоянии сетевого коммуникационного оборудования. Наблюдение за состоянием сетевого оборудования и его трафика в режиме реального времени позволяет решать большую часть проблем, которые могут возникнуть в сети.

Постановка задачи. Необходимо создать многофунк­циональную систему мониторинга состояния аппаратного и программного обеспечения компьютеров, работающих под управлением операционной систем Linux, а также сетевого оборудования, поддерживающего протокол SNMP.

Основная часть. Анализ различных систем мониторинга серверов показывает, что система Zabbix — наиболее подходящая для мониторинга опроса всех важных параметров работы компьютерных систем в сети с занесением в базу данных, т.к. включает в себя весь функционал, необходимый для обеспечения бесперебойной работы системы мониторинга, следящей за состоянием сетевого оборудования в режиме реального времени с записью в базу данных, к которой имеется быстрый доступ.

Установка Zabbix осуществляется из исходных кодов на дистрибутив Linux Centos командой:

Далее установить Apache, MySQL, php и необходимые библиотеки.

Следующий шаг — конфигурация исходных кодов Zabbix сервера и агента. Команда make install установит исполняемые файлы демона (zabbix_server, zabbix_agentd, zabbix_proxy) в /usr/local/sbin и исполняемые файлы клиента (zabbix_get, zabbix_sender) в /usr/local/bin:

Настройка сервера сводится к редактированию его файла конфигурации.

Далее запускается СУБД MySQL.

На следующем шаге создается база данных для Zabbix, а также пользователь со всеми привилегиями к ней.

Затем производится запуск Zabbix сервера и клиента:

Теперь создается каталог, где будет располагаться веб-интерфейс:

Установка веб-интерфейса Zabbix

Сначала необходимо скопировать php скрипты веб-интерфейса Zabbix в созданный ранее каталог, затем открыть браузер и ввести URL сервера Zabbix:

Появится первая страница помощника установки веб-интерфейса.

Настройка нового узла. Для добавления нового узла сети нажимается кнопка «Createhost».

В форму вводится имя узла сети. Далее вводится IP-адрес узла сети.

При установке Zabbix агента на Windows-систему скачивается и распаковывается Zabbix агент на диск С, запускается командная строка от имени администратора и выполняется установочный скрипт.

Кнопкой «Createhost» создается новый узел Windows.

Указывается IP-адрес или DNS-имя Windows-системы.

На вкладке Templates выбирается шаблон мониторинга для Windows.

Заключение

Мониторинг серверов исключает возможность появления сбоев в работе систем, что значительно повышает производительность и сокращает расходы на эксплуатацию сетевого оборудования. Систему мониторинга Zabbix многие годы используют многие компании по всему миру в таких странах, как Германия, Япония, Бразилия, Нидерланды, Польша, Латвия.

Данная система мониторинга может быть использована в промышленной и военно-технической сферах.

Литература 1. ZABBIX: Open Source Application and Network Monitoring Solution

Официальный сайт: http://nginx.org/ru 2. Сайт по языку PHP5

http://www.php5.ru 3. Создание шаблонов для системы мониторинга Zabbix для IPMI

https://ramses2000.net

Авторы: Назаров А.И. (ТУИТ), Абдуллаев А.А. (ТУИТ)