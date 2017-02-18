“Совершенствование нормативно-правовой базы по информационной безопасности”

17 февраля 2017 года Центром обеспечения информационной безопасности проведен учебный семинар на тему “Совершенствование нормативно-правовой базы по информационной безопасности” для сотрудников центрального аппарата холдинговой компании “Узпахтасаноатэкспорт” и их специализированных структурных подразделений акционерных обществ.

В целях повышения уровня информационной безопасности при используемых информационно-коммуникационных технологиях, а также координации деятельности специализированных структурных подразделений в деятельности холдинговой компании “Узпахтасаноатэкспорт” специалисты Центра выступили на семинаре по следующим темам «Законодательство Республики Узбекистан в области информационной безопасности», «Система управления информационной безопасностью в организации», «Состояние развития инфраструктуры открытых ключей в Республике Узбекистан», «Взлом сайта: простые советы по безопасности», «Основные средства защиты компьютерных сетей в организации».

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