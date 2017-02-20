Ожидается запуск 18 государственных услуг по принципу «Одно окно»

Во исполнение Приложения №2 Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства» в Центре развития системы «Электронное правительство» был организован круглый стол.

Встреча была организована Департаментом по стратегическому планированию и прогнозированию, в нем приняли участия представители юридических служб вместе со специалистами в области ИКТ разных министерств, органов государственного и хозяйственного управления. Обсуждались перспективы дальнейшего совершенствования механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства, установления вертикали управления центрами «одно окно», определения системного подхода к организации и координации деятельности, а также их взаимодействия с другими государственными структурами.

Основными целями организации круглого стола были повышения качества, доступности и прозрачности оказания государственных услуг субъектам предпринимательства, усиление гарантий защиты их прав и законных интересов, а также обеспечение эффективности прямого диалога с народом на местах.

Во время рабочей встречи, также обсуждались планы проведения системного анализа эффективности деятельности центров «одно окно», государственных органов и других организаций по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства и внедрение в данный процесс современных информационно-коммуникационных технологий.

По завершению переговоров, были подготовлены предложения по разработке и реализации организационных, правовых и иных мер, направленных на повышение качества, доступности и прозрачности государственных услуг, в том числе оказываемых через центры «одно окно». На основе этого обсуждения было выдвинуто предложение о запуске 18 государственных услуг по принципу «одно окно» до конца 2017 года.

Источник: пресс-релиз