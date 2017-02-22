Artishock — новый вкусный партнер системы CLICK

С огромной радостью представляем нашего нового вкусного партнера — ресторан быстрого питания Artishock!

Ресторан быстрого питания Artishock создан для современных занятых людей, которые ценят своё время! В меню нашего партнера Вы найдёте: салаты, супы, вторые блюда, гарниры, пасту, бургеры, выпечку, напитки и, конечно же, блинчики!

Благодаря недавно запущенной доставке Artishock жители столицы, не выходя из дома, могут попробовать блюда от нашего партнера, заказав их с помощью телеграм-бота и оплатив с помощью системы CLICK.

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