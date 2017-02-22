Intel представляет семейство FPGA матриц для промышленного и автомобильного сегмента

На фоне растущего числа приложений для Интернета вещей корпорация Intel представила новое семейство программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA) Intel® Cyclone® 10. Устройства, предназначенные для выполнения быстрых и энергоэффективных вычислений, могут использоваться в самых различных областях, в том числе в автомобилях, в проектах промышленной автоматизации, профессиональных решениях для работы со звуком и видео, а также в системах искусственного зрения.

По мере того, как устройства становятся всё более взаимосвязанными и получают возможность обмениваться большим количеством данных в режиме реального времени, эти объемы становится всё труднее обрабатывать. Постоянно увеличивающиеся объемы данных, которые поступают от различных датчиков и камер, находящихся в зданиях, на заводах, в домах и в автомобилях, уже не могут быть должным образом обработаны лишь с помощью микропроцессоров или микроконтроллеров.

Высокопроизводительные устройства для обработки данных, такие как FPGA Intel, способны собирать и пересылать данные, принимать решения в режиме реального времени, опираясь на информацию, поступающую от подключенных устройств. FPGA могут быть запрограммированы для обеспечения определённой вычислительной мощности и функций, которые необходимы для работы различных IoT приложений.

Продукты семейства Cyclone® 10: Cyclone® 10 GX и Cyclone® 10 LP – предназначены для решения самых различных задач.

Устройство Cyclone 10 GX выделяется в сегменте недорогих FPGA решений, так как способно поддерживать работу с 10G трансиверами и имеет аппаратные DSP-блоки для вычислений с плавающей точкой, обеспечивая двойной прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением Cyclone. Архитектурные инновации, реализованные в DSP-блоках для вычислений с плавающей точкой одинарной точности, соответствующих стандарту IEEE 754, позволяют добиться вычислительной производительности до 134 Гфлопс (миллиардов операций с плавающей точкой в секунду). Подобные возможности востребованы среди инженеров, которым необходима высокая производительность устройств FPGA для таких приложений, как системы управления движением или контроля двигателей.

Основными сферами применения для Intel Cyclone 10 GX станут приложения, где ключевыми требованиями являются высокая производительность ввода/вывода и высокая внутренняя тактовая частота. Среди таких приложений – промышленные системы машинного зрения, приложения для «умного» города, которые позволяют осуществлять наблюдение на городских парковках, дорогах и мостах. Кроме того, устройства Cyclone 10 GX будут востребованы в аудио и видео технологиях, например, при организации потокового видеовещания.

На долю систем с автоматизированным управлением приходится более двух третьих всего промышленного энергопотребления, и обеспечение эффективной работы таких систем является важным аспектом организации «умного» завода. Устройства Cyclone 10 GX позволяют добиться экономии издержек, связанных с работой автоматики, системами энергоснабжения, систем ЧПУ, при работе со станками и робототехникой.

С использованием таких FPGA, как Cyclone 10 GX, предприятия могут добиться значительного снижения общей стоимости владения по целым продуктовым линейкам. Например, при помощи Cyclone GX компании могут снизить стоимость компонентов, используемых в системах, за счёт интеграции промышленных сетевых функций и системы функциональной безопасности в едином чипе.

При создании промышленных систем инженеры могут применять устройства Cyclone GX и Cyclone LP для облегчения сертификации на соответствие нормам безопасности, установленным Директивой по машинному оборудованию (IEC 61508), поскольку Intel является первым поставщиком FPGA решений, осуществившим сертификацию своих устройств и инструментов на соответствие этому важному промышленному стандарту.

Intel Cyclone 10 LP подойдет для решения инженерных задач, где ключевым приоритетом является стоимость и энергопотребление компонентов. Как правило, речь идёт о системах, для работы которых хватает 75 тысяч логических элементов, включая внутрисистемные соединения и расширение средств ввода-вывода микропроцессоров.

Кроме того, Cyclone 10 LP можно использовать как основу для «умного» автомобиля в целях обработки информации, поступающей от камер заднего вида, и агрегирования данных с различных автомобильных датчиков на борту автомобиля для получения более полного представления о ситуации.

FPGA линейки Cyclone 10, комплекты и платы для тестирования, а также новейшая версия Quartus, программного обеспечения Intel для работы с FPGA, будут доступны во второй половине 2017 года.

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