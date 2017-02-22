Можно слушать uRadio на мобильных телефонах

Лучше всего слушать uRadio через мобильное приложение. Но, кроме того, операторы мобильной связи UMS и Ucell предоставляют своим клиентам возможность слушать радио без приложения. Для этого нужно звонить на голосовой сервис «Мобильное Радио» по номеру 3003 и из предложенных радиостанций выбрать нужную. Например, онлайн радио http://uRadio.uz.

Звонок бесплатный, но сама услуга «Мобильное радио» платная — 5 центов в сутки. Лимит на использование сервиса составляет 120 минут в день.

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