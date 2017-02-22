MySpot Media: Wi-Fi, превращенный в аналитический маркетинговый инструмент

Появление интернета в городской среде – явление только зарождающееся для Ташкента. Поэтому неудивительно, что количество мест с бесплатным доступом в интернет можно посчитать на пальцах одной руки. Однако, на рынке появляются компании, которые не только предоставляют бесплатный доступ в интернет для потребителей, но и создают новые форматы для рекламной индустрии. Мы пообщались c Шукуром Джалиловым, руководителем проекта MySpot Media. В интервью для InfoCOM.UZ он рассказал об эффективности Wi-Fi-маркетинга.

— Шукур, расскажите подробнее о бизнес-модели сервиса?

— Мы предлагаем инновационный подход к маркетингу и рекламе, который использует канал Wi-Fi для связи с клиентами. Сервис преобразует традиционный, бесплатный Wi­-Fi в аналитическое и маркетинговое решение. Мы предоставляем бесплатный доступ в интернет в общественных Wi-Fi сетях Ташкента с возможностью размещения рекламных баннеров. Фактически, мы одновременно предоставляем бесплатный доступ в интернет для пользователей и уникальное маркетинговое решение для рекламодателей.

Как это работает? Для получения доступа в интернет по Wi-Fi пользователю необходимо просмотреть рекламу (видеоролик или баннер), после чего он переходит на сайт рекламодателя, либо получает ссылку на скачивание приложения, подписку в социальных сетях, одновременно получая доступ в интернет. Бесплатное подключение к интернету ограничено по времени и составляет 30 минут, после чего требуется повторный просмотр рекламы и пользователю снова будет открыт доступ в сеть.

Благодаря данным, собранным во время процесса регистрации в защищенной сети Wi-Fi, маркетолог получает доступ к ключевым данным, таким как пол, возраст. Эта информация позволяет персонализировать рекламные сообщения и осуществлять целевую рассылку. Благодаря статистике пользователей генерируемой в онлайн режиме, рекламодателю выдается доступ в личный кабинет портала MySpot, где заказчик может отслеживать эффективность своей рекламной кампании и корректировать свою маркетинговую активность. Это беспроигрышная ситуация, в которой, с одной стороны, мы получаем данные о гостях, а с другой, предлагаем им выгоду в виде персонального предложения, ваучера или скидки.

Wi-Fi, превращенный в аналитический маркетинговый инструмент, позволяет не только эффективно управлять базой данных, но и повышать эффективность Wi-Fi-маркетинга во многих областях — e-mail-маркетинг, контент-маркетинг, ремаркетинг, интеграция в социальные медиа или изучение эффективности реализуемых маркетинговых решений. Эти действия поддерживают не только маркетинговую стратегию, но также стратегию продаж, в результате чего увеличивается конверсия и монетизация маркетинговых мероприятий.

С помощью IT-инфраструктуры компания ввела еще один новый способ маркетинговых исследований «Online-опросник», внедрив систему в общественные Wi-Fi сети. Данные маркетинговые исследования имеют ряд преимуществ, это инновационность самого проекта, упрощенность в сборе информации, сжатые сроки в охвате максимального количества респондентов, открытость и анонимность опроса. В персональном кабинете вы можете отслеживать статистику просмотров, делать конверсию в онлайн режиме.

— Сколько сейчас подключено заведений к системе?

На сегодняшний день наши хот-споты расположены в Торгово-развлекательных центрах NEXT, Samarqand Darvoza, Mega Planet, сети Les Ailes и в парке Lokomotiv.

— А где еще может быть применима технология?

— В гостиницах, ресторанах, магазинах, в ивент-индустрии. В секторе HoReCa бесценным будет изучение качества обслуживания и уровня удовлетворенности клиентов с помощью Wi-Fi. Гости отеля после регистрации в сети Wi-Fi могут получать по электронной почте информацию об актуальных предложениях и акциях, о достопримечательностях городах и т.д. Владельцы ресторанов могут использовать страницу приветствия для информации о новинках в меню, ежедневных акциях, ваучеров, для поощрения участия в программах лояльности.

Идеальным пространством для использования Wi-Fi-маркетинга являются мероприятия – от конференций до массовых ивентов. Например, можно сделать одну или несколько зон Wi-Fi и передавать различные сообщения от организаторов, партнеров или спонсоров мероприятия.

— Какова аудитория сервиса?

— Сейчас в системе зарегистрировано около 500 тысяч человек. Согласно данным аналитики – это прежде всего бизнес-аудитория и молодое поколение.

— А как пользователи относятся к всплывающим рекламным окнам при серфинге в интернете?

— Пользователи подготовлены к просмотру, что обеспечивает лояльное отношение к рекламируемым продуктам и услугам. Реклама не раздражает, поскольку появляется только в момент подключения, т.е. до открытия нужных страниц в Сети. Говорить о навязывании рекламы в данном случае неуместно ‒ Wi-Fi-маркетинг основан на свободе выбора: бесплатный̆ доступ в Интернет предлагается за очень скромную плату: 10 – 20 секунд личного времени.

— Если сравнивать с другими рекламными форматами, в чем преимущество Wi-Fi-маркетинга?

— Как я уже сказал, гибкие настройки таргетинга позволяют рекламе не распыляться, сегментировать аудиторию и проводить рекламные кампании с высокой точностью. Воронка продаж становится более эффективной, так как предложение делается непосредственно потенциальному покупателю.

Средний показатель кликабельности рекламных кампаний в Wi-Fi составляет 70 – 80%, что позволяет приводить высокотаргетированный и качественный трафик на сайт рекламодателя, дешевле, чем на телевидении, радио, в социальных сетях.

Пользователь не только видит рекламу, он может сразу же подробно ознакомиться с информацией о продукте или услуге, перейдя по ссылке. Кроме этого, можно создавать сообщения для взаимодействия с пользователями сети: мини-опросники, персональные предложения, игры, личные подарки, скидки и акции для привлечения клиентов.

Опять-таки, сравнивая с традиционными форматами рекламы, рекламодатель не платит за полиграфию и установочный процесс. При этом, получая эффективность выше, чем на ТВ или в наружной рекламе. При наличии готовых рекламных роликов или баннеров, время запуска кампании осуществляется всего за один день.