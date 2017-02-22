Новые поставщики товаров и услуг в платежном портале «Woy-Wo‘»

На сегодняшний день, активно развивающийся проект Единого Общереспубликанского Процессингового Центра (ЕОПЦ) – портал Интернет платежей «Woy-wo‘» позволяет объединить в одном пространстве поставщиков и потребителей различных товаров и услуг.

В настоящее время более 200 поставщиков уже заключили договора и принимают оплату за свои услуги через данный портал. В том числе Интернет-провайдеры, сотовые операторы РУз, крупные торговые сети, страховые компании, поставщики услуг онлайн ТВ, учебные центры, аптеки, и другие.

Пользователям «Woy-wo‘» известно, что каждую неделю к порталу подключаются новые поставщики. Теперь через платежный портал Вы сможете оплачивать товары и услуги следующих поставщиков:

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