Продолжается прием заявок на конкурс «YANGI INTELLEKT-2017»

Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан в целях стимулирования изобретательства и научно-технического творчества, развития инновационной деятельности, поддержки создания новой техники, технологий и конкурентоспособной продукции, внедрения передовых технологий, поддержки и активизации изобретательской деятельности, выявления лучших объектов интеллектуальной собственности и награждения победителей продолжает прием документов для участия в ежегодном конкурсе «YANGI INTELLEKT» по направлениям «Изобретения”, «Полезные модели”, «Промышленные образцы”, «Программы для ЭВМ и базы данных”.

На конкурс принимаются объекты интеллектуальной собственности, получившие патенты в Республике Узбекистан в течение последних 3-х лет (2014-2016г.г.), а также программы для ЭВМ и базы данных, созданные отечественными разработчиками или правообладателями.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 31 марта 2017 года. Имена победителей конкурса будут объявлены 26 апреля – в Международный день интеллектуальной собственности.

Подробности на сайте Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан