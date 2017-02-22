Состоялась встреча с Послом Латвии в Узбекистане Э.Бондарсом

22 февраля 2017 года в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с Послом Латвии в Узбекистане Э.Бондарсом.

На встрече обсуждены вопросы расширения сотрудничества между двумя странами в сфере информационно-коммуникационных технологий. Сторонами проявлен взаимный интерес в развитии взаимодействия в указанной области, в частности, выражена заинтересованность в организации совместных мероприятий для содействия налаживанию контактов между компаниями и организациями сферы информационных технологий двух стран.

В ходе встречи узбекская сторона пригласила Латвийских IT-компаний на мероприятия в рамках Недели ИКТ 2017, проведение которого запланировано в сентябре 2017 года.

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