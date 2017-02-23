Доктор Вет — оперативная помощь животным вместе с CLICK

Ветеринарная клиника «Доктор Вет» имеет большой опыт в оказании ветеринарной помощи всем видам животных, обладая широким спектром диагностической аппаратуры и опытом высококвалифицированных специалистов. И сегодня, благодаря интеграции с системой мобильного банкинга CLICK, оплатить лечение Ваших питомцев стало еще проще!

Ветеринарная клиника «Доктор Вет» расположена в Ташкенте. Дополнительная информация доступна на сайте или по телефону (371) 297-34-87

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