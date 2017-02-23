Студенты Университета Инха в Корее посетили Узбекистан

Группа студентов медицинского факультета Университета Инха в Республике Корея посетила Узбекистана.

Университет Инха в г. Ташкенте (IUT) принял гостей из Республики Корея и сотрудники вуза сделали все возможное, чтобы визит был успешным.

Студенты медицинского факультета Университета Инха в Республике Корея в ходе своего визита посетили ряд учреждений здравоохранения Ташкента и ознакомились реформами, проводимыми в данной сфере.

Студенты из Республики Корея изучили медицинские термины на русском языке.

Будущие специалисты здравоохранения в ходе своего визита в Узбекистан получили возможность изучить культуру и традиции узбекского народа.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев сказал: «Надеюсь, визит был полезен для южнокорейских студентов. Такие визиты помогают народам Узбекистана и Южной Кореи еще лучше понять друг друга и развивать сотрудничества между странами».

Источник: пресс-релиз