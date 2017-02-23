Встреча со старшим советником компании «Telia»

23 февраля в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча со старшим советником компании «Telia» К.Линдстрём, прибывшим в Узбекистан в составе деловых кругов Швеции для участия в узбекско-шведском бизнес-форуме.

В ходе беседы обсуждены аспекты дальнейшего сотрудничества по внедрению современных телекоммуникационных технологий и услуг. Состоялся обмен мнениями по взаимодействию с ИП ООО «Coscom» в рамках выполнения задач, вытекающих из Государственной программы Года диалога с народом и интересов человека.

Источник