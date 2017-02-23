Южнокорейские специалисты изучили учебный процесс в IUT

Делегация Университета Инха в Республике Корея посетили Узбекистан для изучения и анализа учебного процесса в Университете Инха в г. Ташкенте (IUT).

В состав делегации вошли представители комитета по образованию Университета Инха в Республике Корея.

В ходе визита в IUT южнокорейские специалисты изучили учебный процесс в университете. По итогам проведенной работы представители Университета Инха в Республике Корея высоко оценили образовательные стандарты в IUT и дали свои рекомендации по дальнейшему совершенствованию учебного процесса в вузе.

Ректор IUT Сарвар Бабаходжаев прокомментировал: «Мы придаем большое значение визиту данной делегации, так как это позволят нам получить объективную информацию о деятельности вуза по подготовке будущих лидеров».

«Отметим, что мы договорились с Университетом Инха в Республике Корея, что представители южнокорейского вуза будут посещать минимум один раз в год для изучения качества образования в IUT», — добавил ректор.

В рамках визита делегация Университета Инха в Республике Корея передали на пользование около 100 наименований книг и лабораторное оборудование, которые будут использованы в учебном процессе.

Источник: пресс-релиз