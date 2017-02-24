В ТУИТ отметили юбилей академика Джуры Абдуллаевича Абдуллаева

В Ташкентском университете информационных технологий состоялось празднование 90-летнего юбилея известного деятеля науки, академика Джуры Абдуллаевича Абдуллаева.

Жизненный путь академика Джуры Абдуллаевича Абдуллаева, его научные открытия являются примером для подражания молодого поколения.

Джура Абдуллаевич Абдуллаев – академик Академии Наук Республики Узбекистан, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Узбекистана, выдающийся ученый, внесший огромный вклад в развитие информационных технологий, изучение актуальных теоретических и практических проблем науки и высшего образования, подготовку научно-педагогических кадров. Его научные труды заслужили уважение и признание научного сообщества.

В 50-х гг. прошлого столетия под руководством Джуры Абдуллаевича, которому на тот момент было меньше 30 лет, была создана телемеханическая бесконтактная система, имеющая 3 исполнительных пункта для телеуправления и телеизмерений Туябугузского водохранилища, что доказывает большой потенциал и весомый вклад узбекского ученого в науку.

В 60-е годы участие Джуры Абдуллаевича в проекте создание системы управления автоматизированной энергетической системы Узбекистана стало серьезным достижением в выполнении ученым большого объема проблем. В результате осуществления Дж.А. Абдуллаевым 20-летней научной деятельности в Институте энергетики и автоматики Академии Наук Республики Узбекистан в лаборатории телемеханики были развиты теории измерения и управления дискретными сигналами, обработка измерительных данных в режиме реального времени, обеспечения надежности их передачи, внедрения.

25 июня 1976 года Дж.А. Абдуллаев был назначен на должность ректора Ташкентского электротехнического института связи. Его организаторские способности, педагогическое мастерство и талант руководителя позволили успешно выполнять возложенные на него задачи. В период его руководства институтом были реорганизованы принципы ведения научных исследований, углублены теоретические, научно-практические и социальные аспекты научных работ.

В целях совершенствования подготовки высококвалифицированных специалистов в институте была усилена работа по ведению учебно-методических исследований. Создание вычислительного центра, оснащение лабораторий компьютерами позволило поднять уровень научных исследований на новый уровень.

На кафедрах всех факультетов расширилось пространство исследований в области математического моделирования устройств и систем связи, вычисление и повышение надежности и стабильности их работы. Было создано достаточное количество учебно-методических материалов с использованием существующих в институте цифровых устройств и систем для эффективного применения в научной и учебной работе.

В 80-е гг. прошлого столетия, в связи с широким применением цифровой техники и технологий в системах связи актуальным становится подготовка будущих специалистов, владеющих основами новой теории и практики. Для своевременного решения данной проблемы в институте был сделан упор на исследования в сфере методической педагогики.

В 1992 году была разработана и использована методология проведения тестовых экзаменов для поступления абитуриентов в высшие учебные заведения. В свою очередь тестовый методы стал основой для вступительных экзаменов в средние и высшие учебные заведения.

Джура Абдуллаевич получил признание как активный пропагандист науки и техники. Его статьи, публикации в журналах, выступления на радио и телевидении призваны пропагандировать передовые методы ведения учебного процесса в вузах, научно-технического развития.

Джура Абдуллаевич несмотря на свой почтенный возраст, работает над созданием теоретических положений работы технологических процессов и систем в режиме реального времени, полученные результаты планирует издать в виде монографии.

Надеемся, что наш выдающийся ученый Джура Абдуллаевич Абдуллаев порадует нас новыми научными открытиями.

От имени коллектива университета поздравляем Джуру Абдуллаевича с 90-летним юбилеем, желаем ему здоровья, удачи и успехов!

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