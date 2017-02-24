Выездной прием граждан в Самарканде

23 февраля в Самарканде руководством Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций проведен выездной прием граждан. В приеме граждан приняли участие более 100 жителей города Самарканд.

Основными темами обсуждения стали состояние и развитие телекоммуникационных услуг, а именно состояние качества предоставляемых услуг телефонной, почтовой, мобильной связи и интернет-услуг.

В ходе приема жители города Самарканда рассказали о своих проблемах и конкретных вопросах, которые необходимо решить для улучшения качества оказываемых услуг в сфере ИКТ. Жители также высказали свои пожелания и рекомендации по улучшению работы в данной сфере.

По итогам встречи по всем поднятым проблемам, обращениям и пожеланиями, высказанными гражданами, Мининфокомом будут приняты необходимые меры и конкретные решения. Многие обращения граждан были удовлетворены ответственными предприятиями отрасли в тот же день согласно поручениям во время приёма.

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