Выездной прием граждан в Самарканде
24 февраля 2017
Рубрика: События.
Автор: Редакция журнала.
23 февраля в Самарканде руководством Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций проведен выездной прием граждан. В приеме граждан приняли участие более 100 жителей города Самарканд.
Основными темами обсуждения стали состояние и развитие телекоммуникационных услуг, а именно состояние качества предоставляемых услуг телефонной, почтовой, мобильной связи и интернет-услуг.
В ходе приема жители города Самарканда рассказали о своих проблемах и конкретных вопросах, которые необходимо решить для улучшения качества оказываемых услуг в сфере ИКТ. Жители также высказали свои пожелания и рекомендации по улучшению работы в данной сфере.
По итогам встречи по всем поднятым проблемам, обращениям и пожеланиями, высказанными гражданами, Мининфокомом будут приняты необходимые меры и конкретные решения. Многие обращения граждан были удовлетворены ответственными предприятиями отрасли в тот же день согласно поручениям во время приёма.