Разработан толковый словарь для специалистов сферы

Специалистами ГУП «UNICON.UZ» разработан «Русско-узбекский толковый словарь терминов по теории распространения радиоволн и антенно-фидерным устройствам».

Развитие антенной техники на всем протяжении эволюции радио сопровождалось, и было тесно связано с развитием теории антенных устройств.

Техника антенных устройств с момента открытия радио прошла большой и сложный путь. Освоение новых диапазонов волн, новые применения радиотехники всегда вызывали усовершенствование старых и появление принципиально новых антенных устройств.

Существенную роль в современной антенно-волноводной технике также играют высокочастотные магнитодиэлектрики — ферриты, которые позволили создать антенны с электрическим управлением излучения и ряд новых элементов волноводного тракта: вентили (пропускающие волну только одного направления), фазовращатели, вращатели плоскости поляризации, циркуляторы и т.д.

Монтаж, настройка и эксплуатация оборудования радиосвязи и радиотелевещания, радиоконтроля и мониторинга разных стран и фирм-производителей, а также их взаимодействие при эксплуатации требуют знания специальных терминов в области радиотехники и радиоизмерений.

Эти факторы и предопределили необходимость создания русско-узбекского толкового словаря терминов по теории распространения радиоволн и антенно-фидерным устройствам.

«Русско-узбекский толковый словарь терминов по теории распространения радиоволн и антенно-фидерным устройствам» издается в Республике Узбекистан впервые.

Словарь является результатом совместной работы Службы терминологии и словарей и специалистов Научно-исследовательского департамента развития телекоммуникационной инфраструктуры ГУП «UNICON.UZ». В создание словаря также внесли свой трудовой вклад научные сотрудники Ташкентского университета информационных технологий. При составлении словаря авторы пользовались зарубежными энциклопедическими изданиями, справочной литературой, учебными пособиями, материалами в Интернете.

Словарь включает в себя более 1200 терминов, расположенных в алфавитном порядке.

Словарь рассчитан на широкий круг специалистов, научно-технических работников сферы информационных технологий и коммуникаций, преподавателей, аспирантов, переводчиков.

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