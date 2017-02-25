Семинар по «Теории Голдратта»

В Центре «Электронное правительство» был организован семинар-тренинг на тему «Теория ограничений Голдратта». Семинар провел Муслимов Хондамир.

В ходе двухдневного тренинга специалистами департаментов и отделов центра были прослушаны лекции по следующим темам: «Система и системное мышление», «Отношения и причины их проявления», «Укрепленные, устойчивые и порванные отношения», «Принцип стабильности и рычага систем», «Ментальные модели», «Понятие ограничения систем, а также ее принципы», «Пять шагов направляющие на теорию ограничения», «Диаграмма проявления систем ограничения и разрешения конфликтов», «Разработка решений системы ограничения».

Основная цель проведения семинар-тренинга заключается в изучении основ, особенностей, систем и представлений о «Теориях ограничения Голдратта». В ходе семинара было дано подробное разъяснение о системах ограничения навыков мышления.

Слушатели получили ценный опыт и информацию о возникновении конфликтов и об их устранении. Напоминаем, что «Теория ограничения» в управлении производством была впервые разработана Элияхом Голдраттом. По его принципам во всех системах имеются внутренние ограничения, которыми при эффективном использовании в рабочем процессе достигается успех.

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