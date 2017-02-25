В помощь специалистам разработан новый словарь терминов

Специалистами Службы терминологии и словарей ГУП UNICON.UZ разработан новый «Англо-русский-узбекский словарь терминов по распространению радиоволн и антенно-фидерным устройствам».

В последние десятилетия наблюдается стремительное развитие радиоэлектроники и, в частности, ее отрасли антенно-волноводной техники. Теория и практика антенно-волноводных устройств нашла широкое освещение в международной научно-технической литературе. Существующие словари не могут полностью удовлетворить потребности читателей, занимающихся вопросами антенно-волноводной техники. Этой цели и служит предлагаемый «Англо-русский-узбекский словарь терминов по распространению радиоволн и антенно-фидерным устройствам».

Словарь содержит около 12320 терминов по антеннам, волноводным и квазиоптическим устройствам, теории и практике распространения радиоволн в различных средах, технике сверхвысоких частот. Кроме того, в него включены термины по электродинамике.

Словарь предназначен для научных работников, инженеров, переводчиков, преподавателей и студентов, занимающихся вопросами антенно-волноводной техники.

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