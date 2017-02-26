Церемония «Итоги года» в ТУИТ

24 февраля в Ташкентском университете информационных технологий прошло торжественная церемония награждения «Итоги года», посвященная подведению результатов работы по выполнению Программы дополнительных мер, направленных на поддержку государственной политики в отношении молодежи в Узбекистане.

В нашей стране проводится широкомасштабная работа по воспитанию всесторонне развитой молодежи. Как подчеркивал Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, в основе всех наших стремлений лежит мечта о воспитании молодежи, здоровой как физически, так и духовно, созданий условий для их успешного развития в будущем. Сегодня это является приоритетным направлением политики нашего государства. Новые идеи, важные предложения и передовые инициативы, выдвигаемые Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым, имеют огромное значение. Условия, созданные для молодежи, дают практический результат. На сегодняшний день осуществляются мероприятия по развитию гармонично развитого молодого поколения, воспитания самостоятельно мыслящей и патриотически настроенной молодежи, повышения ее правовой и политической культуры, поддержке одаренных. Конечно, эффективное осуществление данных мероприятий невозможно без самоотверженных молодых людей, преданных своему делу.

Достигнуты некоторые успехи в последовательном осуществлении государственной политики в области молодежи. В частности, проводимые в Ташкентском университете информационных технологий, десятки конкурсов таких как MIT.uz, Bestsoft, Новый интеллект, Startup mix, конкурсы “Лучшая выпускная квалификационная работа” и «Лучшая магистерская диссертация», «Новая идея. Инвестиция. Инновация», конкурс «Практические проекты», конкурс по программированию в сотрудничестве с «SAMSUNG-KOICA», конкурс «Самое лучшее мобильное приложение», Конкурс приложений и разработок, созданных для изучения иностранного языка, Конкурс на лучший веб-сайт и программную разработку, посвященные национальным традициям, конкурс инновационных проектов и разработок «Окружающая среда и мы», «Бизнес-идеи и стартап-проекты студентов помогают сотням молодых людей проявить себя. В 2016 году 1 студент нашего университета стал обладателем стипендии Президента Республики Узбекистан, 5 студентов – обладателями стипендии имени Беруни, 32 студента награждены стипендиями Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и предприятий отрасли ИКТ, 44 студента заняли призовые места в различных республиканских олимпиадах и конкурсах. Кроме того, следует отметить, что на республиканских и университетских конкурсах программных и технических разработок было представлено более 80 разработок.

В ходе мероприятия в 2016 г. наиболее активным 22 студентам и 5 преподавателям ТУИТ были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, директор компании Huawei (КНР) господин Ван Пен вручил соответствующие сертификаты 16 одаренным студентам и 4 преподавателям, успешно окончившим учебный тренинг на тему «Маршрутизация и коммутация», который впервые был организован в ТУИТ с 1 по 24 февраля.

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