Интервью с начальником отдела разработки информационных систем Дильдорой Нигматджановной Акрамовой

Отдел разработки информационных систем – это один из крупных отделов Центра UZINFOCOM, в задачи которого входят важные в республиканском масштабе задачи. Руководитель отдела, Дильдора Акрамова, расскажет об основных проектах, реализованных ими.

– Какова роль информационных систем в деятельности современных организаций?

– В последние десятилетия основным направлением развития информационных систем стал системный подход, результатом которого значительно повышается эффективность управления предприятием. Информационные системы становятся в современных условиях эффективным инструментом для управления предприятием различных сфер, особенно в области управленческой деятельности, в стратегическом управлении, в управлении финансами, качеством продукции и услуг.

– Что может предложить Центр UZINFOCOM в этом направлении?

Для последних лет характерно внедрение в организациях масштабных корпоративных информационных систем, в разработке которых Центр UZINFOCOM занимает активную позицию. Кроме того, функции информационных систем на предприятии с течением времени терпят значительные изменения, ведь современных условиях рыночной экономики и растущей конкуренции предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением своей деятельности. Поэтому мы постоянно отслеживаем появление новых технологий для автоматизации бизнес-процессов и внедряем те, которые будут наиболее эффективны для предприятия. И на сегодняшний день бизнес-процессы крупнейших министерств и ведомств, таких как Министерство экономики, Сенат Олий Мажлиса, Мининфоком, Кабинет Министров РУз и др, автоматизированы при помощи специально разработанных ИС.

– Приведите примеры разработанных и внедренных вами информационных систем?

Широкий спектр использования инструментов создания ИС позволяет решать задачи любой сложности и направления. Так, Центром UZINFOCOM была реализована Система мониторинга реализации проектов в туристической сфере для АК «Узбектуризм». Система позволяет автоматизировать анализ данных, обеспечить надежным, быстрым и безопасным средством для обмена данными по реализации утвержденных планов мероприятий, генерировать отчетность и выполняет множество других функций, оптимизирующие управление бизнес-процессами отрасли.

Порой, при помощи ИС можно решать и автоматизировать процессы, которые кажется не поддаются автоматизации. Для Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистана была разработана Система автоматической обработки данных по выборам председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников. Задачи данной системы — это упрощение сбора данных, достижение достоверности и оперативности предоставляемых данных, обеспечение местных комиссий надежным и безопасным средством для обмена данными с Комиссией Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по содействию организации и проведению выборов председателей (аксакалов) сходов граждан и их советников и т.д.

Уже в 350 организациях внедрена Автоматизированная система контроля и мониторинга за ходом реализации составных частей программы дальнейшего реформирования, структурных преобразований и диверсификации экономики на 2015-2019 гг, разработанная для Министерства экономики. Основная цель системы – это упрощение сбора данных, достижение достоверности и прозрачности предоставленных данных, а также сокращение временных и материальных затрат на сбор, обработку и сдачи отчетностей.

В связи со значительным увеличением экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана и большого внимания к этому вопросу правительства, весьма актуальным стала разработка Системы мониторинга контрактов плодоовощной ярмарки для АК «Узагроэкспорт».

– Каковы преимущества внедрении информационных систем на предприятиях?

Преимущества использования ИС в деятельности организаций очевидны. Это поддержка конкретных отраслевых спецификаций, способность к гибкой настройке функций без программирования, простота использования и многие другие. Учитывая специфику деятельности организаций-заказчиков, Центром UZINFOCOM при разработке ИС уделяется особое внимание информационной безопасности, сохранности баз данных и конечно-же функционалу.

Имея большой опыт в этом направлении и техническую возможность в виде собственного Датацентра, отвечающего всем требования безопасности, Центр UZINFOCOM является одним из передовых разработчиков ИС для госсектора.

Беседу вела З. Шаджалилова

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