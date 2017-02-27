Kinomega.uz теперь можно оплатить через CLICK!
27 февраля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Отличная новость для любителей кинематографа — проект Kinomega.uz стал доступен для оплаты через систему мобильного банкинга CLICK. Все желающие теперь могут зарегистрироваться на сайте и оплатить абонентскую плату для получения доступа к широкой киноколлекции ресурса.
На сайте Kinomega.uz представлено большое количество художественных и документальных фильмов, мультфильмы, а также современные сериалы. Сайт расположен в зоне TAS-IX.
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