MERCI Flower Shop – радуйте своих близких цветами чаще!

Благодаря запущенному сотрудничеству между системой CLICK и нашим новым партнером Merci Flower Shop, пользователи CLICK могут радовать любимых прекрасными цветами еще проще! Все что нужно для этого уже есть в Вашем телефоне!

Merci Flower Shop — цветочное царство, которое уже на протяжении нескольких лет радует жителей Ташкента ароматными цветами, неповторимыми букетами, элегантным цветочным оформлением и эксклюзивными подарками.

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