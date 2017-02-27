MERCI Flower Shop – радуйте своих близких цветами чаще!
27 февраля 2017
Рубрика: Новости.
Автор: Редакция журнала.
Благодаря запущенному сотрудничеству между системой CLICK и нашим новым партнером Merci Flower Shop, пользователи CLICK могут радовать любимых прекрасными цветами еще проще! Все что нужно для этого уже есть в Вашем телефоне!
Merci Flower Shop — цветочное царство, которое уже на протяжении нескольких лет радует жителей Ташкента ароматными цветами, неповторимыми букетами, элегантным цветочным оформлением и эксклюзивными подарками.
В Facebook
В Twitter
В Telegram
В Одноклассники
ВКонтакте