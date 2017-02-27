Пенсионный фонд внедрил новую интерактивную услугу для пенсионеров и получателей социальных пособий

В настоящее время все процессы по назначению и выплате государственных пенсий, социальных пособий, компенсационных и других выплат осуществляются районными (городскими) отделами внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов Республики Узбекистан путем использования автоматизированного программного комплекса «Пенсия», разработанного с применением современных веб-технологий.

В целях создания пенсионерам и получателям социальных пособий дополнительных удобств, в частности, получение информации о размере и сроке выплаты пенсий и социальных пособий в режиме реального времени, внедрена новая интерактивная услуга – SMS-запрос через мобильные устройства.

Для получения информации о размере и сроке выплаты пенсий и социальных пособий необходимо отправить SMS-запрос на номер 10711, содержащий значение лицевого счета (семизначное число) пенсионера или получателя социального пособия, указанного в пенсионном удостоверении.

Для внедрения данной интерактивной услуги Пенсионным фондом заключено соглашение с соответствующим контент провайдером.

Информация по SMS-запросу предоставляется контент провайдером и оператором мобильной связи на платной основе ($0,02 за каждый SMS-запрос).

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