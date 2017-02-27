Прошла встреча с командами хакатона «MIT.UZ Open Data Challenge 2016»

В Центре «Электронное правительство» прошла встреча с командами хакатона «MIT.UZ Open Data Challenge 2016». На встрече приняли участие руководство Центра, представители проекта ПРООН по продвижению электронного правительства и участники команд Хакатона с перспективными идеями.

Встреча была организована в целях проработки вопроса дальнейшей реализации данных проектов.

Каждая команда презентовала уже доработанные проекты, рассказала о дальнейших планах реализации, а также какие необходимы данные и какая поддержка нужны для завершения и внедрения приложений в жизнь.

В ходе встречи были представлены следующие приложения: «MyWay – Все для автовладельцев — наличие бензина, страхование, и др.», «Campo.uz, Справочник ДОЛ», Телеграм-бот «@suvsoz_uzBot – Сервис уведомлений по отключениям горячей и холодной воды (мобильное приложение, бот)» и «Datatools – Веб приложение для редактирования и создания открытых данных».

У всех представленных приложений и телеграм-ботов есть реальный шанс стать успешными проектами.

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