Учебные курсы для работников системы Мининфоком

Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций с целью повышения квалификации, укрепления знаний кадров в феврале-мае 2017 года проводятся 34-часовые учебные курсы по программе «Внедрение ИКТ, в том числе системы «Электронное правительство», создание национальных программных продуктов и увеличения видов оказываемых государственных услуг».

В учебных курсах с использованием сети видеоконференцсвязи и подключением всех областей принимают участие работники центрального аппарата и территориальных управлений министерства, Государственной инспекции по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, АК «Узбектелеком» и ее региональных отделений, а также областных центров компьютеризации и Ташкентского университета информационных технологий.

В ходе учебных курсов специалистам представляются презентации на следующие темы:

«Суть и значение задач, обозначенных в Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в Год диалога с народом и интересов человека».

«Социально-экономические и правовые основы развития современных информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане»;

«Этапы внедрения и развития системы «Электронное правительство»;

«Управление проектами системы «Электронное правительство»;

«Интерактивные государственные услуги: общие понятия, значимость и необходимость внедрения»;

«Автоматизация бизнес-процессов в реальном секторе экономики: технологии и решения» и «Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности в области информационно-коммуникационных технологий».

На занятиях слушатели получают современные знания об обеспечении и реализации единой государственной политики в сфере информатизации, формировании практического механизма выбора проектов и механизма эффективного использования средств на основе мониторинга реализации проектов, поддержке важнейших и приоритетных межведомственных проектов в интересах государственных органов, межведомственных интегрированных информационных системах, информационных ресурсах и базах данных, формировании межведомственных сетей передачи данных.

Также в ходе лекций особое внимание уделяется услугам в сфере информационных технологий и коммуникаций, практике реинжиниринга офлайн-услуг в интерактивную форму, передовому опыту оценки проектов.

В рамках курсов выделены отдельные учебные часы на повышение у специалистов сферы знаний по английскому языку, они проводятся на основе специального учебного плана квалифицированными профессорами и преподавателями Ташкентского университета информационных технологий, Университета Инха в г. Ташкенте.

В учебных курсах, которые продолжатся до 6 мая, ожидается участие в общей сложности более 2000 работников сферы информационных технологий и коммуникаций.

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