Олимпиада по программированию среди студентов

25-26 февраля в Ташкентском университете информационных технологий прошел финальный этап олимпиады по программированию среди студентов ТУИТ, его региональных филиалов и университета Инха в Ташкенте.

В Ташкентском университете информационных технологий (ТУИТ) проводятся широкомасштабные мероприятия по реализации Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан по пяти приоритетным направлениям в 2017-2021 гг. в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” в рамках претворения в жизнь государственной программы “Год диалога с народом и интересов человека”.

В целях осуществления государственной программы государственной политики в отношении молодежи на местах, повышения уровня знаний и совершенствования умений на постоянной основе проводятся интеллектуальные соревнования. Еженедельно по пятницам в ТУИТ проводятся соревнования в режиме онлайн.

Данный турнир проводился в 2 этапа. Отборочная стадия проводилась 11 февраля 2017 г. в режиме онлайн в ТУИТ, его филиалах, а также в университете Инха. В ней участвовало 150 команд. Каждая команда состояла из 3 человек. 18 команд, успешно прошедших данный этап, получили право участвовать в финальной части олимпиады, в которой командам было дано 8 задач и для их решения 5 часов времени.

26 февраля состоялась церемония награждения, в которой принимали участие ректор Ташкентского университета информационных технологий Тулкин Закирович Тешабаев, первый проректор ТУИТ по учебной работе Агзамов Файзулла Сайдакбарович, проректор ТУИТ по финансово-экономическим вопросам Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, преподаватель университета Инха в Ташкенте Ж.Раимбеков, заведующая кафедрой “Основы информатики” ТУИТ Ш.Садуллаева и участники олимпиады.

Мероприятия открыл ректор ТУИТ Т.Тешабаев, который поприветствовал участников и поздравил с успешным окончанием олимпиады по программированию.

По итогам турнира первое призовое место заняла команда Ургенчского филиала ТУИТ “TUIT Urgench Branch #1” (Аминов Шавкат, Искандаров Ислом, Ибадуллаев Кудрат и наставник команды Юсупов Озодбек), второе место досталось команде ТУИТ “Tashkent U of IT 1” (Абдукаримов Сирожиддин, Исмоилов Исфандиёр, Исломов Нодирбек и тренер команды Махмудов Анваржон) и третье место осталось за командой Ургенчского филиала ТУИТ “TUIT Urgench Branch #2” (Рахимов Мухаммад, Жумабоев Давлатмурод, Давронов Муроджон и инструктор команды Алламов Ойбек).

Победители финальной части Олимпиады по программированию были награждены денежной премией.

В частности,

Команде, занявшей первое место — 1 500 000 сум;

Команде, занявшей второе место — 900 000 сум;

Команде, занявшей третье место — 600 000 сум.

Более подробные сведения о турнире вы можете узнать на сайте acm.tuit.uz.

Несомненно, такого рода соревнования вносят огромный вклад в развитие интеллектуального потенциала нашей молодежи, повышении активности молодежи в построении демократического государства и гражданского общества, в воспитании самостоятельно мыслящего, духовно просвещенного, толерантного, обладающего широкими знаниями, молодого поколения.

Данный турнир по программированию будет способствовать дальнейшему развитию информационно-коммуникационных технологий. Самое главное, участники олимпиады станут конкурентоспособными кадрами создателями отечественных программных разработок, предусмотренных Стратегией действий.

Кроме того, планируется проведение данных соревнований среди всех вузов Республики.

В целях более полного удовлетворения интеллектуальных и духовных потребностей молодежи, предусмотренных Стратегией действий, желательно включить соревнования по программированию, в фестивали.

Статью подготовили: Заведующий кафедрой “Информационно-коммуникационные технологии и основы системы “Электронное правительство”” Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан Курбон Рахманов.

Ассистент кафедры “Основы информатики” ТУИТ Анваржон Махмудов

Источник