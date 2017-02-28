UZCARD Family: один счет, дополнительные карты

Бывало ли у вас так, что деньги на карте нужны были и вам и вашему члену семьи в один день. Конечно, с такой ситуацией сталкивается каждый второй и через день. Так вот специально для таких держателей карт и создан продукт «UZCARD Family».

Это дополнительные карты на один и тот же счет. Но, владельцу основной карты, не стоит беспокоиться о не предусмотренных затратах, он может устанавливать необходимый лимит суммы на каждого члена семьи, причем ограничения могут быть установлены как на ежедневные траты, так и недельные или месячные.

При этом по желанию владельца счета на его мобильный телефон могут приходить смс-оповещения о каждой финансовой операции по каждой из дополнительных карт. Кстати, дополнительные карты можно открыть не только для родственников, но и для всех доверенных лиц, будь то друзья или партнеры по работе.

Важно знать…

Согласно ряду нормативно-правовых актов, в частности, постановлению Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития в Республике системы безналичных расчетов на основе банковских пластиковых карточек» от 02.02.2017 года № ПП-2751 коммерческие банки страны ответственны за развитие системы пластиковых карточек, внедрение инноваций в эту сферу, стимулирование тем самым пользователей пластиковых карточек в их использовании. В том, числе, банки поддерживают каждого клиента обратившегося для открытия семейных карт.

Напомним о преимуществах

устанавливать лимиты на расходы по дополнительным картам;

получать sms-сообщение каждый раз, когда кто-либо из владельцев дополнительных карточек совершает платеж;

рационально вести семейный бюджет, анализировать и планировать расходы членов семьи.

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