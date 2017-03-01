Агентство «Узархив» активно применяет ИКТ для работы с обращениями граждан

28 февраля 2017 года в Национальном пресс-центре Узбекистана Агентством «Узархив» при Кабинете Министров Республики Узбекистан проведена пресс-конференция на тему «Обращения физических и юридических лиц в архивные учреждения, а также актуальные вопросы в этой сфере», посвященная приоритетным на сегодняшний день вопросам.

На данном мероприятии были обсуждены такие вопросы как своевременное обеспечение исполнения обращений физических и юридических лиц, поступивших в архивные учреждения, создания благоприятных условий для непосредственного обращения руководству архивных учреждений с целью устранения возникающих в связи с этим недостатков и проблем, а также перспективные планы на будущее.

Запросы социально – правового характера, в частности, выдача архивных справок о подтверждении стажа работы, заработной платы, о переименованиях юридического лица, о подтверждении учебы в образовательных учреждениях, о награждениях поступающие в архивные учреждения считаются одними из архивных услуг, которые регулируются на основании “Положения о порядке предоставления услуг архивами и ведомственными архивами”, утверждённого постановлением Кабинета Министров от 5 апреля 2012 г. “О совершенствовании архивного дела в Республике Узбекистан” №101.

В течение 2016 года по республике количество запросов социально – правового характера (выдача архивных справок о подтверждении стажа работы, заработной платы, о переименованиях юридического лица, о подтверждении учебы в образовательных учреждениях, о награждениях,) поступивших в архивные учреждения, составило 209429, из них 206431, а именно 98,5 процентов рассмотрены архивами, свыше 175 000 человек обратились в архивы лично.

А также, со стороны архивных учреждений на основании архивных документов в течение 2016 года выполнены 124 742 тематических запросов поступивших от граждан и организаций по установлению (утверждению) фактов, событий, сведений. Из них 99 448 запросов поступили со стороны комиссий созданных при хокимиятах по широкомасштабной инвентаризации объектов недвижимого имущества.

На пресс-конференции отмечалось, что созданы условия для обращения при необходимости физических и юридических лиц в любое время суток функционирует Телефон доверия (0371) 230-50-44 и электронная почта доверия ishonch@archive.uz

С целью создания широких возможностей населению для пользования архивными документами на регулярной основе действует официальный веб-сайт Агентства «Узархив» www.archive.uz.

Разделы «Услуги» и «Интерактивные услуги» данного сайта предоставляют широкий спектр информации об услугах, оказываемых гражданам архивными учреждениями. Кроме того, в январе месяце текущего года произведена модернизация официального веб-сайта Агентства и с целью создания дополнительных условий для обращения населения и предпринимателей создана виртуальная приёмная Генерального директора Агентства «Узархив». Через виртуальную приёмную пользователи интернетом могут непосредственно обратиться к руководству Агентства.

С целью создания дополнительных условий физическим и юридическим лицам на сайте Агентства внедрена поисковая система, где размещены сведения о хранящихся в государственных архивах документах личного состава более 58 000 предприятий, организаций и учреждений. Это в свою очередь служит экономии лишнего времени и дорожно-транспортных средств в целях поиска документов обращающихся.

В целях улучшения условий и совершенствования механизма исполнения запросов физических и юридических лиц в сегменте г.Ташкента на базе Учтепинского филиала государственного архива г.Ташкента было обсуждено создание Центра по оказанию архивных услуг. Проект охватывает все архивы, расположенные в г.Ташкенте и в Центре будет осуществлен единый прием запросов социально – правового характера и выдача архивных справок, организовано оказание безвозмездных консультационных услуг и содействие в организации поиска искомых документов. А также, Центром оказываются услуги по централизованному приему документов субъектов предпринимательства на архивное хранение и оказания им методической помощи.