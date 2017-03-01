Cisco и Ericsson облегчают выполнение рабочих задач с мобильного телефона

Как превратить мобильный телефон в мощный рабочий инструмент? На Всемирном конгрессе мобильной связи 2017 (Mobile World Congress, MWC) Cisco (NASDAQ: CSCO) и Ericsson (NASDAQ: ERIC) представляют новое совместное решение Collaboration Mobile Convergence (CMC), объединившее передовые разработки обеих компаний — платформу совместной работы Cisco и коммуникационные решения Ericsson VoLTE.

CMC дает сервис-провайдерам возможность предоставлять широкий спектр услуг мобильной связи для совместной работы. Пользователям доступны такие функции Cisco Spark, как передача сообщений, непосредственный (in-line) обмен файлами, видеоконференции в режиме высокого разрешения с применением различных устройств, при этом все функции активируются простым звонком на мобильный номер. Для бесшовной переадресации вызовов между устройствами, включая недавно анонсированную доску Cisco Spark Board, достаточно провести пальцем по экрану.

Стандартный голосовой сервис телефона обеспечит высокое качество передачи речи, а приложение Cisco Spark — функционал совместной работы. Чтобы еще больше улучшить качество обслуживания мобильных бизнес-пользователей, средствами мобильной сети осуществляется бесшовный хэндовер голосовых вызовов для доступа 2G, 3G, LTE и Wi-Fi.

Сервис-провайдерам решение CMC даст возможность гибко предоставлять дифференцированные новые услуги. Среди основных преимуществ:

выручка: дополнительный постоянный доход, повышение ARPU, новые дополнительные услуги;

дополнительный постоянный доход, повышение ARPU, новые дополнительные услуги; стабильность: продление сроков контрактов, уменьшение текучести абонентов, прекращение размывания цен благодаря необходимым бизнесу услугам;

продление сроков контрактов, уменьшение текучести абонентов, прекращение размывания цен благодаря необходимым бизнесу услугам; дифференциация : использование сети сервис-провайдера для обеспечения QoS бизнес-сервисов совместной работы; расширенные возможности встроенного номеронабирателя Spark; поддерживается сообществами Spark API и партнеров Cisco с гибкими возможностями для объединения сервисов;

: использование сети сервис-провайдера для обеспечения QoS бизнес-сервисов совместной работы; расширенные возможности встроенного номеронабирателя Spark; поддерживается сообществами Spark API и партнеров Cisco с гибкими возможностями для объединения сервисов; монетизация мобильного ID : монетизация идентификатора мобильных абонентов с помощью таких дополнительных видов обслуживания, как мобильная запись, управление взаимодействием с мобильными абонентами (CRM), мобильные интегрированные вертикальные приложения и т.п.;

монетизация идентификатора мобильных абонентов с помощью таких дополнительных видов обслуживания, как мобильная запись, управление взаимодействием с мобильными абонентами (CRM), мобильные интегрированные вертикальные приложения и т.п.; гибкость и низкие риски: акцент на сокращении операционных расходов по сравнению с капиталовложениями, защита инвестиций, готовое решение: функционирует на любой платформе EPC (Evolved Packet Core), включая платформы Cisco, Ericsson и других вендоров.

Решение CMC дает предприятиям возможность применять согласованные политики ко всем вызовам, как мобильным, так и фиксированным. Это обеспечивает такие дополнительные преимущества, как единый биллинг и бесплатные вызовы внутри сети. Предприятия могут контролировать совместную работу, выполняемую с помощью мобильных телефонов, сокращая издержки и повышая продуктивность.

Решение будет доступно для сервис-провайдеров и корпоративных заказчиков к концу календарного 2017 г.

Источник: пресс-релиз компании