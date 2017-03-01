Электронный информационно-образовательный ресурс «Сборник стихов»

Сотрудники Центра развития мультимедийных общеобразовательных программ при Министерстве народного образования Республики Узбекистан разработали электронный информационно-образовательный ресурс «Сборник стихов», сообщается на сайте Агентства по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.

Данная программа предназначена для использования в качестве дополнительной информации и ресурса при обучении в дошкольных образовательных учреждениях. Основная функция состоит в обучении с помощью современных технологий, изображений и аудиоматериалов и поможет детям легко осваивать и запоминать предмет. В ресурсе используются цветные изображения и аудиоматериалы, повышающие интерес детей к ресурсу, что поможет воспитанникам дошкольных учреждений иметь возможность изучения стихотворений с помощью компьютера.

Авторы — К.Н. Гафуров, С.Т. Махмаев, Э.С. Решитов, У.Ш. Тошкузиев, Д.С. Хабибуллаев, Д.Д. Убайдуллаев, Д.Д. Абдукаримов, Х.Б. Тулкинов, А.А. Расулов, Ш.Ш. Набиева, Н.М. Турдиалиев, У.Н. Мусинов и Н.В. Азамов — на данную программу получили свидетельство № DGU 04093.

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