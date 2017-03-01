Изучение опыта Ташкентского университета информационных технологий в совместной работе с производством

24 февраля 2017 года в Ташкентском университете информационных технологий состоялась встреча эксперта Университета г.Бат Великобритания Иана Кроуфорда с руководством, студентами четвертого курса, выпускниками университета, заведующими кафедр, а также представителями учреждений, являющихся потенциальными работодателями, такими как: Fido-Biznes, Центр научно-технических и маркетинговых исследований «UNICON.UZ», ASAP Solutions.

Встреча прошла в рамках программы по обеспечению качества образования, с целью изучения опыта высших учебных заведений республики Узбекистан в совместной работе с работодателями. В рамках втречи были рассмотрены механизмы и процессы взаимодействия университета с работодателями и производством. Участники встречи обсудили следующие вопросы: с какими проблемами, сталкиваются выпускники ВУЗов при приеме на работу и какими навыками они должны обладать; каким образом в университете налажена связь с потенциальными работодателями; что выпускники приносят бизнесу; каким образом проводится мониторинг выпускников и т.д.

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