Как перестать беспокоиться за пароли и начать жить: новый Kaspersky Password Manager поможет в этом

«Лаборатория Касперского» представляет новую версию решения Kaspersky Password Manager, которое позволяет надежно хранить логины и пароли, а также вводить их в различных приложениях и сервисах.

С помощью решения пользователь может создавать сильные кодовые комбинации для устройств на платформах Windows и OS X, при этом введенные вручную пароли автоматически проверяются на безопасность. Кроме того, пользователь нового Kaspersky Password Manager получает удаленный доступ к своим паролям через личную страницу на портале My Kaspersky – это удобно в том случае, когда нет возможности установить приложение или требуется ввести данные с чужого устройства. Найти же нужную комбинацию символов для каждого сайта и сервиса теперь еще легче благодаря голосовому управлению (для браузера Google Chrome). Обновленная версия Kaspersky Password Manager позволяет также импортировать базу паролей из других аналогичных решений.

Согласно опросу «Лаборатории Касперского», больше половины (52%) российских пользователей опасаются того, что их пароли могут попасть в руки киберпреступникам. Даже личные фотографии и видеозаписи менее важны – о них волнуется только 33% респондентов. Подобная расстановка приоритетов имеет под собой основания: по данным того же опроса, каждый шестой интернет-пользователь в России сталкивался с попыткой взлома онлайн-аккаунта.



«Пользователей можно понять – сегодня у большинства из нас имеются десятки различных учетных записей: почта, социальные сети, онлайн-банкинг, игры, мессенджеры и многое другое. Трудно придумать и запомнить сложный пароль к каждому аккаунту. Однако для таких случаев есть специальные приложения, например, Kaspersky Password Manager, которые позволяют генерировать надежные комбинации символов, разные для каждого сервиса, хранить их в защищенном виде, синхронизировать на разных устройствах и автоматически вводить в формы на сайтах. Пользователю же при этом нужно запомнить только один мастер-пароль вместо десятков. Эти приложения обеспечивают безопасность учетных записей и освобождают память для других забот», – отмечает Елена Харченко, руководитель отдела управления продуктами для домашних пользователей «Лаборатории Касперского».

Базовая версия решения Kaspersky Password Manager доступна бесплатно. Всеми новыми функциями теперь могут воспользоваться владельцы компьютеров Windows и Mac. Специально для пользователей новых MacBook Pro также появилась возможность заменить мастер-пароль отпечатком пальца.

Узнать больше о решении Kaspersky Password Manager и скачать бесплатную версию можно по ссылке http://www.kaspersky.ru/password-manager.

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