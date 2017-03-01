Новейшие видеокамеры «Panasonic» представлены в Национальной телерадиокомпании

В Национальной телерадиокомпании Узбекистана состоялась презентация и тестирование новейших видеокамер формата 4К и HD AG-UX90, AG-UX180 и AG-AC30 производства японской корпорации «Panasonic».

В мероприятии, организованном с привлечением специалистов регионального представительства данной компании по странам СНГ и Центральной Азии, приняли участие соответствующие творческие и технические сотрудники телеканалов и территориальных подразделений НТРК.

Как было отмечено в ходе презентации, сегодня новые телевизионные камеры «Panasonic» прошли успешное тестирование и широко используются ведущими вещательными компаниями мира, в том числе такими всемирно известными телеканалами как «Discovery» и «National geographic». В рамках мероприятия специалисты НТРК и территориальных телерадиоорганизаций получили возможность для обмена мнениями по специфическим вопросам эксплуатации существующего оборудования и развития современной цифровой техники и технологий.

Данное мероприятие является одним из важных шагов по пути расширения возможности по обоснованному выбору оборудования для выработки предложений в рамках поэтапной модернизации системы Национальной телерадиокомпании Узбекистана и имеет практическое значение в реализации целей и задач, определенных Постановлениями Президента Республики Узбекистан «О Государственной программе по техническому и технологическому переходу на цифровое телевещание в Республики Узбекистан» и «О создании просветительского телерадиоканала «Mahalla» и мерах по дальнейшему расширению цифрового телевещания».

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