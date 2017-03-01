О работе кружка «Молодой экономист» в ТУИТ

В целях обеспечения интеграции теории и практики между высшим образованием, наукой и производством, а также интеллектуального и личностного развития молодежи, повышения их социальной активности 25 февраля 2017 г. по инициативе кафедры «Экономика в сфере ИКТ» был организован круглый стол с участием одаренных студентов, членов кружка «Молодой экономист» и преподавателей.

В работе круглого стола принимал участие заведующий кафедрой Государственной налоговой академии, к.э.н., доцент Ф.И.Мирзаев. Тема круглого стола: «Вопросы совершенствования налогового законодательства в развитии предпринимательства».

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