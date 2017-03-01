Обсуждены перспективы электронной медицины

Комитетом по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан проведен семинар, посвященный работе по внедрению современных информационных технологий в систему здравоохранения. В нем приняли участие депутаты, представители министерств здравоохранения, по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана, специалисты и журналисты.

Председатель Комитета по вопросам информации и коммуникационных технологий Законодательной палаты Олий Мажлиса И.Абдуллаев и другие отметили, что все более расширяющееся применение современных информационных технологий в нашем обществе способствует повышению уровня жизни населения.

В Указе Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7 февраля 2017 года определены приоритетные направления работы в этой сфере, задачи по развитию системы “Электронное правительство”, расширению доступа населения к ней.

На семинаре обсуждены вопросы своевременного выполнения поставленных задач, а также поручений по дальнейшему повышению качества и эффективности медицинского обслуживания населения, данных главой нашего государства на встречах с представителями здравоохранения 5 января и 7 февраля текущего года.

Широкое внедрение информационных технологий в систему здравоохранения будет способствовать эффективному решению многих проблем сферы. К примеру, создание электронной системы обращения в медицинское учреждение поможет сократить время пациента, который обычно часами ждет своей очереди на прием к врачу. Введение электронных клинических карт станет удобством как для пациента, так и для врача. Внедрение достижений телемедицины в сельских врачебных пунктах и других медицинских учреждениях облегчит профилактику и диагностику заболеваний, повысит их скорость и качество, что послужит надежной охране здоровья человека.

В настоящее время Министерством здравоохранения Узбекистана проводится практическая работа в этом направлении. Реализуется проект создания информационной системы “Здравоохранение”, предусмотренной Комплексной программой развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на 2013-2020 годы.

На мероприятии рассказано о ходе осуществления проекта. Отмечено также, что выполнение многих направлений проекта продвигается медленно, недостаточно широк перечень оказываемых системой государственных услуг, в целом ее деятельность не упорядочена. Обращения, поступающие от населения через Единый портал интерактивных государственных услуг, долгое время остаются без ответа.

На семинаре указано на необходимость размещения нормативно-правовых актов на веб-сайте, устранения недостатков в системе электронного документооборота, усиления внимания к обеспечению информационной безопасности. Высказаны предложения по совершенствованию распространения медицинской информации, предотвращению правонарушений в процессе оказания медицинских услуг и продажи лекарственных средств, широкому информированию населения о реформах в медицинской сфере, развитию эффективных механизмов диалога с гражданами.

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