Пенсионный фонд запустил интерактивную услугу SMS-Pensiya

Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан (далее — Пенсионный фонд) сообщает Вам, что с 1 февраля 2017 года при организационной поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан, финансовой поддержке Фонда развития информационно-коммуникационных технологий, а также организационно-технической поддержке контент-провайдера ООО “Mobi Tel Inform” со стороны Пенсионного фонда запущена интерактивная услуга SMS-Pensiya для лиц, получающих пенсию и/или социальные пособия.

Регламент пользования интерактивной услуги SMS-Pensiya – скачать