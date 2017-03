SAP и Apple разработали новый инструмент для создания мобильных бизнес-приложений

SAP и Apple объявили о том, что с 30 марта планируют открыть доступ для разработчиков к новому инструменту для создания мобильных приложений для iPhone и iPad – SAP Cloud Platform SDK. Анонс состоялся в рамках мероприятия Mobile World Congress, проходящего в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Apple и SAP меняют потребительский опыт, открывают для бизнес-пользователей доступ к информации в режиме реального времени в любом месте и помогают компаниям улучшить сервис для своих клиентов. Например, компания Burberry является многолетним партнером Apple и SAP и использует iPad, смартфоны iPhone в качестве рабочих устройств в магазинах, чтобы в реальном времени реагировать на запросы и нужды своих клиентов.

«Как мы заявляли ранее, SAP выпускает корпоративное ПО для работы в режиме реального времени для iOS-устройств, что поможет компаниям всех размеров трансформировать рабочие процессы с помощью собственных приложений, разработанных специально для iPhone и iPad, – сказал Бернд Лейкерт (Bernd Leukert), член правления SAP SE. – Клиенты, партнеры и компания SAP теперь могут быстро разрабатывать приложения, которые будут передавать данные с помощью новейших возможностей SAP Cloud Platform и SAP S/4 HANA. Это своевременное партнерство для наших клиентов, поскольку все больше и больше компаний строят свою мобильную стратегию вокруг iOS».

Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), вице-президент компании Apple по продуктовому маркетингу, заявила: «Когда мы начали сотрудничать с SAP, мы знали, что это невероятная возможность трансформировать рабочие процессы для людей во всем мире с помощью инноваций и безопасности системы iOS и ведущих позиций SAP на рынке корпоративных приложений. Мы уже видим, что результаты этого сотрудничества позволяют предприятиям из различных отраслей работать лучше и эффективнее. Теперь ещё больше разработчиков смогут воспользоваться преимуществами нового пакета инструментов для разработки, и нам не терпится увидеть, как они смогут изменить свой бизнес».

SAP Cloud Platform SDK for iOS открывает миллионам разработчиков возможность создавать сервисы корпоративного уровня

Новый SDK позволяет разработчикам использовать мобильные сервисы и другие возможности облачной платформы SAP, предоставляя такие корпоративные функции, как единый вход, синхронизация автономных данных и расширенные возможности поддержки, чтобы решать сложные задачи сегодняшней современной, цифровой компании. SDK может дополняться инструментами для создания UX элементов, существующими корпоративными сервисами и интерфейсами программирования приложений (API) для обеспечения доступа к SAP S/4 HANA и системам других разработчиков, а также может генерировать фрагменты кода для упрощения процесса разработки. Всё это позволит разработчикам создавать приложения с невероятным пользовательским опытом. Более подробная информация по SDK доступна на www.sap.com/apple.

SAP Academy для iOS создаёт и расширяет экосистему для разработчиков

SAP Academy для iOS открывает доступ к начальным учебным материалам и семинарам для более 2,5 млн разработчиков для SAP и более 13 млн разработчиков для iOS. Глобальный запуск академии состоится позже, в текущем году. В дополнение к новому SDK и сервису SAP Fiori для языка дизайна iOS, Apple и SAP совместно разработали первый пакет приложений, как часть учебных материалов и курсов для SAP Academy для iOS. Цель курсов – предоставить мобильным разработчикам и дизайнерам доступ к знаниям, инструментам и образовательным материалам для создания нового класса мобильных приложений, которые будут полностью использовать возможности нового SDK для разработчиков, SAP Cloud Platform, сервис SAP Fiori для iOS и новейшие возможности устройств и программного обеспечения Apple. Обучающие материалы будут регулярно обновляться и дополняться.

SAP разрабатывает собственные индустриальные приложения для iOS

Сейчас SAP занимается разработкой собственных индустриальных приложений для iOS, для различных сфер – от производства до ритейла – целью которых является трансформация ключевых рабочих процессов. Первое из подобных мобильных приложений – SAP Project Companion, с версиями для менеджеров и консультантов, разработано для работы в профессиональных сервисах и для улучшения коммуникации внутри рабочих групп, запланировано для запуска 30 марта. Данные приложения будут интегрированы через SAP Cloud Platform с решением SAP S/4 HANA Professional Services Cloud, что упростит доступ к необходимой информации в режиме реального времени для консультантов, менеджеров проектов и других пользователей.

Один из ключевых элементов сотрудничества – язык дизайнеров SAP Fiori для iOS, который позволяет разработчикам создавать новое поколение приложений, сочетая пользовательский опыт iOS с требованиями бизнес-пользователей.

Первые пользователи SDK уже увидели преимущества от сотрудничества Apple и SAP

Компании со всего мира стали первыми пользователями нового SDK и уже видят преимущества для себя. Сотрудничество между Apple и SAP упрощает для пользователей процесс создания новаторских мобильных приложений для получения и использования важной информации на устройствах iPhone и iPad и проведения цифровой трансформации своих рабочих процессов для обеспечения мобильности предприятия.

В Саудовской Аравии Университет Науки и Технологий имени короля Абдаллы (King Abdullah University of Science and Technology in Saudi Arabia (KAUST)) является не только учебным заведением, но и городом. Студенты, преподаватели и сотрудники живут в нём вместе со своими семьями. Руководство университета поставило перед собой стратегическую задачу по внедрению серии приложений для поддержки улучшения условий для жизни и работы, которые бы отвечали разнообразным потребностям сообщества.

«Использование данного SDK для iOS поможет нам конкурировать с другими университетами, обеспечивая лучшие условия жизни для студентов и профессоров в дополнение к первоклассному обучению, – сказал Абдулмаджиид Серахуддин (Abdulmajeed Serajuddin), ИТ-менеджер корпоративных приложений в Университете KAUST. – Компания Innovapptive, партнер SAP, сейчас помогает нам справиться со всеми важными стадиями внедрения».

Компания FunderMax – один из ведущих европейских поставщиков товаров из древесины и декоративного ламината. Компания имеет три производственных точки в Австрии с более 1050 сотрудниками, которые постоянно работают над улучшением продукции. FunderMax стремится использовать цифровые технологии для трансформации своих процессов в продажах, а также для сотрудничества с партнерами – с ритейлерами или архитекторами.

«Мы трансформируем модель коммуникации между поставщиками строительных материалов и архитекторами, – заявил Хартвиг Шварцмюллер (Hartwig Schwarzlmüller), вице-президент FunderMax. – В FunderMax мы стремимся улучшать наши услуги для клиентов, и Apple и SAP дают возможность сделать это с помощью нашего стратегического партнера, компании Atos».

