Семинар на тему “Информационная безопасность, информационная культура и медиаграмотность”

28 февраля 2017 года Центром обеспечения информационной безопасности проведен учебный семинар на тему “Информационная безопасность, информационная культура и медиаграмотность” для сотрудников Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои.

В целях повышения уровня информационной безопасности при используемых информационно-коммуникационных технологиях, а также координации деятельности специализированных структурных подразделений в деятельности Национальной библиотеки Узбекистана, специалисты Центра выступили на семинаре по следующим темам «Развитие интернет-культуры в эпоху информационных технологий», «Вопросы обеспечения информационной безопасности, в органах государственного и хозяйственного управления, орнанов государственной власти на местах».

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