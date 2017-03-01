Создана медиаплощадка для открытых диалогов между государством и обществом

Сегодня в столице состоялись презентации Центра «Стратегия развития» и новой медийной площадки – «MEDIA HALL НАЭСМИ».

Этот центр создан рядом общественных и государственных организаций для эффективной реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, разработанной по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека». Его создание было одобрено распоряжением главы государства.

В ходе медиаивента его участники, а это представители журналистского, экспертного и бизнес-сообщества, государственных и общественных организаций, дипломатического корпуса, подробно ознакомились с целями и задачами центра, получили обзорную информацию о Стратегии действий.

Учитывая положительный опыт по работе медийных площадок по построению открытого диалога между государством и обществом, Центр «Стратегия развития» и НАЭСМИ подписали Соглашение по освещению и организации на системной основе общественных обсуждений о ходе реализации Стратегии действий, принятых законодательных и подзаконных актах, а также общественно-политических событиях, происходящих в стране.

Сотрудничество будет проходить также на новой медийной площадке – «MEDIA HALL НАЭСМИ», организованного на базе концертного зала «Зарафшан», где состоятся открытые диалоги между государством и обществом посредством брифингов, пресс-конференций, ток-шоу.

Здесь НАЭСМИ планирует совместно с партнерами проводить съемки телефестивалей, творческих встреч, конференций, конкурсов, социальных телеакций, детских ток-программ и другого медиа-контента различных форматов.

Напомним, что обсуждение уникального для истории независимой республики документа – Стратегии действий на 2017–2021 гг. было организовано с использованием механизмов, обеспечивающих подлинное волеизъявление народа, и проходило при беспрецедентной активности широких слоев населения, представителей министерств и ведомств, международных организаций и зарубежных экспертов. Стратегия действий активно обсуждалась также на медианеделе, организованной НАЭСМИ совместно с парламентом, негосударственными средствами массовой информации, представителями международных организаций, посольств, аккредитованных в Узбекистане.

Учредителями Центра «Стратегия развития», имеющего статус негосударственной некоммерческой организации, выступили Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества, Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан, Торгово-промышленная палата, Палата адвокатов Узбекистана, Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации, Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана.

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