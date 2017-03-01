Встреча с миссией KOICA

28 февраля в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций состоялась встреча с миссией Корейского агентства по международному сотрудничеству (KOICA) во главе с директором офиса KOICA в Узбекистане Им Джонг Хи.

Миссия KOICA прибыла в Ташкент для проведения предварительных исследований по проекту технического содействия «Развитие инновационной образовательной среды Ташкентского университета информационных технологий путем применения ИКТ».

На встрече обсуждены перспективы развития сотрудничества по подготовке кадров в области информационных технологий, в частности внедрения системы дистанционного обучения и электронной библиотеки в ТУИТ. Было отмечено, что расширение сотрудничества между ТУИТ и KOICA будет способствовать повышению качества подготовки квалифицированных специалистов в сфере ИКТ на уровне международных стандартов.

Стороны договорились в скором времени разработать план действий по сотрудничеству между ТУИТ и KOICA путем внедрения современных технологий обучения.

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