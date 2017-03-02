Центр программистов BePro запускает уникальный проект «Программа Подготовки Молодых Программистов»

Любой желающий может подать заявку на участие в проекте «ППМП», в рамках проекта, отобранные участники пройдут интенсивный курс подготовки и научатся создавать, развивать и поддерживать программное обеспечение; собирать, анализировать и создавать бизнес-требования для программного обеспечения.

Мы убрали из программы скучную теорию, все рассматриваемые примеры относятся к действующим или будущим разработкам. Преподаватели являются действующими практиками, за плечами которых десятки успешных проектов.

Сама программа обучения будет доступна для всех желающих, но только прошедшие отбор смогут участвовать в программе бесплатно. Самые креативные, активные и мотивированные смогут пройти все этапы обучения и стать профессионалами! Не так важны ваши знания сейчас, нас больше интересуют цели, стремления и желание быть в числе победителей!

Для участия в проекте Вам необходимо заполнить анкету https://goo.gl/gd58ZY