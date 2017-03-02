Мост между государством и населением

Вчера в Ташкенте состоялся медиаивент, посвященный презентации Центра «Стратегия развития» и открытию медийной площадки «MEDIA HALL НАЭСМИ». Подробности в репортаже корреспондентов Uzbekistan Today.

В мероприятии приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководители и сотрудники дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованные в Узбекистане, представители журналистского, экспертного и бизнес- сообщества, государственных и общественных организаций. Его организаторы – Центр «Стратегия развития», Национальная ассоциация электронных СМИ (НАЭСМИ) в сотрудничестве с региональным представительством Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.

Презентация началась с демонстрации документального фильма, посвященного Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям. В нем отражены все важные вехи, предшествующие появлению этого программного документа. Сначала кадры перенесли зрителей в первые дни декабря прошлого года, когда в ходе выборов Президента Узбекистана народ сделал свой осознанный выбор, определивший будущее страны на ближайшие годы. Зрелищно и ярко рассказано о работе пресс-клуба «Press Club: Elections.uz-2016», который впервые в Узбекистане объединил на своем мультимедийном пространстве представителей зарубежной и национальной медиасферы.

Следующий важный шаг – объявление Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым 2017-го года Годом диалога с народом и интересов человека. Затем – обсуждение проекта Стратегии, в особенности на медианеделе НАЭСМИ, что явилось своеобразным продолжением работы пресс-клуба по освещению выборов. И, наконец, утверждение Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах главой государства.

Очень актуальная и впечатляющая видеохроника важных событий!

На открытии медиаивента отмечалось, что Центр «Стратегия развития» создан рядом общественных и государственных организаций для эффективной реализации Стратегии действий, а также Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека». Его создание было одобрено главой государства.

Учредителями центра, имеющего статус негосударственной некоммерческой организации, выступили Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества, Институт мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан, Торгово-промышленная палата, Палата адвокатов Узбекистана, Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации, Национальная ассоциация негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана.

Исполнительный директор центра Акмаль Бурхонов подробно рассказал о его целях и задачах. Среди них – консолидация усилий по эффективной организации экспертного и общественного обсуждения, всесторонней проработки и реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией действий, а также активное привлечение представителей институтов гражданского общества, экспертов и ученых в процессы демократизации и модернизации страны.

В его задачи входитинформационно-аналитическое сопровождение Стратегии действий, изучение передового зарубежного опыта, оценок международных организаций и экспертов по мероприятиям, реализуемым в рамках этого документа, организация их широкого экспертного и общественного обсуждения.

Центр также будет выдвигать обоснованные предложения по эффективной реализации Стратегии действий, в том числе по подготовке проектов законов, подзаконных и других актов, предусмотренных Государственной программой, налаживать сотрудничество с международными организациями, научно-исследовательскими, информационно-аналитическими и образовательными учреждениями.

В его функции входит оказание содействия в подготовке проектов ежегодных программ по Стратегии действий, осуществление системного общественного мониторинга хода ее реализации и широкое информирование об этом, изучение мнений и предложений населения, выработка предложений по ним.

Источниками финансирования центра являются средства технического содействия, министерств и ведомств на проведение изучений и анализов, гранты международных и отечественных организаций, выделяемых для ННО, и другие.

Одобрен состав Координационного совета по оказанию содействия деятельности центра, который обеспечит его эффективное взаимодействие с государственными органами и окажет всемерную поддержку исполнению возложенных на него задач.

А. Бурханов также подчеркнул, что штат сотрудников центра небольшой – десять человек, но каждая организация, являющаяся его учредителем, будет непосредственно участвовать в реализации возложенных на центр задач.

Состоялась также презентация новой медийной площадки – «MEDIA HALL НАЭСМИ», организованного на базе концертного зала «Зарафшан». Председатель правления ассоциации Фирдавс Абдухаликов отметил, что она создана для информационного освещения выполнения задач Года диалога с народом и интересов человека. Здесь состоятся открытые диалоги между государством и обществом посредством брифингов, пресс-конференций, ток-шоу. Планируется совместно с партнерами проводить съемки телефестивалей, творческих встреч, конференций, конкурсов, социальных телеакций, детских ток-программ и другого медиаконтента различных форматов. Ф. Абдухаликов подчеркнул, что для масс-медиа важно не просто сообщать факты о Стратегии действий и ее выполнении, но и довести их до сердца каждого, чтобы они были осмыслены, чтобы у людей появилось искреннее желание стать участником ее осуществления.

Учитывая положительный опыт работы медийных площадок по построению открытого диалога между государством и обществом, Центр «Стратегия развития» и НАЭСМИ подписали Соглашение по освещению и организации на системной основе общественных обсуждений о ходе реализации Стратегии действий, принятых законодательных и подзаконных актах, а также общественно-политических событиях, происходящих в стране.

Затем на сцену были приглашены руководители и представители межведомственных комиссий по реализации Стратегии действий, которые сделали ее обзор по каждому из пяти направлений.

Напомним, что обсуждение уникального для истории независимой республики документа было организовано с использованием механизмов, обеспечивающих подлинное волеизъявление народа, и проходило при беспрецедентной активности широких слоев населения, представителей министерств и ведомств, международных организаций и зарубежных экспертов.

– Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана ознаменовала важный этап в жизни нашей страны, – подчеркнула заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Светлана Артыкова. – Каждая задача, указанная в этом документе, определяющем точные рубежи и важные приоритеты дальнейшего углубления демократических реформ и ускорения развития республики, неразрывно связана с жизнью людей, проживающих на этой земле, уверенно смотрящих в завтрашний день. Заслуживает внимания то, что в Стратегию действий включены высказанные Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым во время встреч с широкой общественностью, деловыми кругами, представителями государственных органов, диалога с народом концептуальные задачи по общественно-политическому, социально-экономическому, культурно-гуманитарному развитию страны.

Она отметила, что реализация Стратегии действий в пять этапов, при этом утверждение ежегодной государственной программы в соответствии с объявляемым наименованием года, повышает ее практическую эффективность. В этой связи в Государственной программе «Года диалога с народом и интересов человека» уделяется особое внимание совершенствованию государственного и общественного строительства.

Прежде всего – это усиление роли парламента и политических партий. Благодаря этому коренным образом улучшится качество законотворчества. Конечная цель – создание наилучших условий для народа. Будет еще более усовершенствована деятельность структур, направленных на работу с населением, обеспечение его интересов.

Важно, чтобы парламент нашей страны строил свою работу на основе требований времени, воли народа, современных стандартов с прицелом на перспективу. Как определено в Стратегии действий, начиная с нынешнего года будет учреждена должность исполнительного секретаря фракций политических партий в Законодательной палате Олий Мажлиса, что усилит возможности каждой политической партии защищать свою политику в нижней палате парламента. В результате повысится эффективность выработки единой позиции фракции по рассматриваемым вопросам, координации деятельности ее членов.

В нынешнем году в палатах Олий Мажлиса будут образованы структурные подразделения, которые будут заниматься усилением информационно-аналитической и исследовательской работы, что будет способствовать повышению качества законодательной и контрольной деятельности, разработке законов на основе глубокого анализа.

Одним из факторов диалога с народом, соответствующим требованиям сегодняшнего дня, является развитие системы «Электронное правительство». В текущем году в этом направлении будет реализована масштабная работа. Предоставление всех необходимых условий направлено на создание больших удобств для населения, субъектов предпринимательства.

– Достоинство стратегии в том, что при ее разработке сделан упор на инновационные подходы, – отметил председатель Торгово-промышленной палаты Алишер Шайхов, – в том числе и в планах по развитию экономики. Очень важно, что она предполагает вовлечение каждого не только в ее обсуждение, но и реализацию.

Этот документ предусматривает обеспечение надежной защиты частной собственности, устранение всех преград, предоставление полной свободы на пути развития частного предпринимательства и малого бизнеса, строгое пресечение незаконного вмешательства государственных органов в деятельность предпринимательских структур.

Например, в Стратегии действий предусмотрено сокращение расходов на подключение субъектов предпринимательства к инженерно-коммуникационным сетям, унификация связанных с этим нормативно-правовых актов. Это послужит дальнейшему сокращению расходов в этом направлении. В результате будет создано еще одно удобство для наших предприятий и предпринимателей.

Этот программный документ требует объективной оценки пройденного пути, анализа достигнутых успехов и, исходя из требований времени, определения методов работы в соответствии с приоритетными направлениями развития страны, обеспечения благосостояния нашего народа. Проведение системного, подробного и глубокого обсуждения Стратегии действий при участии широких слоев населения, деловых кругов, руководителей и специалистов государственных органов позволит эффективно организовать процесс достижения поставленных высоких целей.

«Именно на достижение этих целей направлено создание Центра «Стратегии развития», одним из учредителей которого мы являемся», – отметил А. Шайхов.

В Стратегии действий особое внимание уделяется обеспечению верховенства закона, подчеркнул в своем выступлении заместитель министра юстиции Нодир Джураев.

Многие ее положения уже начали осуществляться. Например, актуальное значение приобретают регулярное ознакомление нашего народа с новыми законодательными актами, обеспечение их исполнения, повышение правовой культуры населения, особенно молодежи. Важным руководством к действию в расширении масштаба работы в этом направлении служит недавно принятое постановление главы нашего государства по коренному совершенствованию системы распространения актов законодательства.

Согласно постановлению введен новый механизм распространения правовой информации, четко изложены полномочия Минюста в этом процессе, задачи по совершенствованию национальной базы законодательных актов.

В Стратегии также поставлена задача по обеспечению подлинной независимости судебной власти, повышению авторитета суда, демократизации судебной системы.

В рамках реализации этих задач на днях принят Указ Президента по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы в Узбекистане, который ознаменовал переход государственной политики в этой сфере на качественно новый уровень.

В соответствии с указом в целях коренного совершенствования системы отбора кандидатов и назначения на должности судей, повышения статуса и полномочий органа, ответственного за формирование высококвалифицированного судейского корпуса, образован Высший судейский совет Республики Узбекистан.

В качестве органа судейского сообщества он призван обеспечивать соблюдение конституционного принципа независимости судебной власти. На него возложены задачи по формированию судейского корпуса на основе открытого и прозрачного конкурсного отбора кандидатов из числа наиболее квалифицированных специалистов, принятию мер по предотвращению нарушения неприкосновенности судей и вмешательства в их деятельность, налаживанию диалога с населением.

Реализация таких мер еще более повысит эффективность деятельности судов по отправлению правосудия, защите прав граждан, охраняемых законом, обеспечению социальной справедливости и верховенства закона.

В заключение медиаивента состоялись «свободный микрофон», участники высказали свои мнения и предложения, а также пресс-конференция для представителей СМИ, в ходе которой эксперты ответили на их многочисленные вопросы.

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