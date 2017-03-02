Презентация центра «Стратегия развития» и открытие «Mediа Нall НАЭСМИ». Мнения экспертов

В соответствии с утверждением Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, разработанной по инициативе Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, а также принятие Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека», с целью эффективной реализации вышеуказанных документов, рядом общественных и государственных организаций создан Центр «Стратегия развития», что было также одобрено распоряжением главы государства.

1 марта 2017 года на базе новой медийной площадки MEDIA HALL состоялась пресс-конференция по случаю презентации Центра «Стратегия развития», организованная совместно Центром «Стратегия развития» и Национальной ассоциацией электронных средств массовой информации Узбекистана (НАЭСМИ) в сотрудничестве с Региональным представительством Фонда имени К.Аденауэра по Центральной Азии.

В работе мероприятия приняли участие более 200 человек из различных организаций, среди которых – члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководители и сотрудники дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованные в Узбекистана, представители журналистского, экспертного и бизнес сообщества, государственных и общественных организаций. В целом, на мероприятии участвовали около 65 журналистов негосударственных телерадиостанций, 15 Интернет-изданий, 4 государственных СМИ и около 15 печатных изданий, 50 представителей дипломатического корпуса.

С целью ознакомления международной и национальной общественности с приоритетными направлениями развития общества, участникам мероприятия была продемонстрирована видеохроника важнейших для страны и общества событий – фильм «Стратегия действий по 5 приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах», посвященная Стратегии действий, отражающей все важные вехи, предшествующие появлению этого программного документа, а также этап объявления Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым 2017-го года – Годом диалога с народом и интересов человека.

– Стратегия действий, безусловно, очень впечатляет. Очень глубокий, программный документ, воплотивший в себя идеи по широкомасштабным преобразованиям во всех сферах деятельности, которые должны принести яркие результаты, в том числе и тех, что отразятся на уровне жизни населения. Каждое из направлений Стратегии заслуживает максимального внимания, — считает координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МАКГРЕГОР. – Примечательно, что многие идеи Стратегии соответствую задачам и обязательствам ОБСЕ. Так что мы будем взаимодействовать с государственными и общественными организациями республики в реализации этого документа.

– Принятая в Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева Стратегия действий является важным событием в жизни страны. Это свидетельствует, что республика вышла на совершенно новый уровень развития, так как только развитые страны могут себе позволить долгосрочное стратегическое планирование, – говорит региональный уполномоченный представитель Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии Томас КУНЦЕ. – Принятие Узбекистаном этого программного документа соответствует международной практике. Так, известны и приносят положительные результаты своим странам принятые стратегии национального развития в Канаде, Японии, Республике Корея и других. Замечу, что подобные инструменты недоступны для государств, имеющих проблемы в национальной экономике и где отсутствует эффективный диалог разных социальных групп. Узбекистан уверенно входит в число лидеров регионального развития и динамично продвигается в число развитых демократических государств. Именно успехи республики вызвали настоятельную потребность в принятии документа, определяющего стратегию среднесрочного развития. Меня очень впечатлило обсуждение этого документа. Оно проходило при активности широких слоев населения, представителей министерств и ведомств, а также международных организаций и зарубежных экспертов.

– Не могу не отметить обсуждение проекта Стратегии на медианеделе, организованной НАЭСМИ совместно с парламентом и другими партнерами. Оно вызвало огромный общественный резонанс, стало продолжением работы пресс-клуба, прекрасно зарекомендовавшего себя во время прошлогодних президентских выборов в Узбекистане. Примечательно, что текст этого документа был помещен в интернете для ознакомления с ним всех желающих. При этом каждый высказывал свои замечания и предложения, как с помощью электронного обращения, так и непосредственно участвуя в мероприятиях по его обсуждению, – отметил Томас Кунце.

– Благодаря такому всенародному обсуждению в государственные органы поступило большое количество мнений и предложений. Это позволило выявить мнения граждан о положении дел в разных сферах жизни общества, найти рациональные решения актуальных вопросов и дополнить Стратегию положениями, отвечающими реальным потребностям людей, – считает региональный уполномоченный представитель Фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии.

Итак, Стратегия действий принята, утверждена Президентом. Этот документ, по сути, стал «дорожной картой» реформирования и модернизации страны на ближайшие пять лет. Теперь ее надо воплощать в жизнь.

Именно с этой целью создан Центр «Стратегия развития». Меня очень радует, что одной из главных его целей предусмотрено активное привлечение представителей институтов гражданского общества, экспертов и ученых в процессы демократизации и модернизации страны.

Важно также, что в задачи этого центра входит изучение передового зарубежного опыта, оценок международных организаций и экспертов по мероприятиям, реализуемым в рамках Стратегии действий, организация их широкого экспертного и общественного обсуждения.

– В этом контексте очень важен взаимообмен опытом между странами, так как каждое из пяти направлений Стратегии имеет несколько аспектов, в том числе и международный. И выполнить ее без международного сотрудничества, как отмечали отечественные эксперты, будет сложно. Не случайно, что многие международные организации выразили готовность поддержать в этом Узбекистан. Думаю, это относится и к представительству Фонда имени Конрада Аденауэра в Центральной Азии, – говорит Томас Кунце. –Центр также намерен налаживать сотрудничество с международными организациями для выполнения возложенных на него функций. Это немаловажно, так как источниками его финансирования являются, в том числе и гранты международных организаций.

Учитывая положительный опыт работы медийных площадок по построению открытого диалога между государством и обществом, Центр «Стратегия развития» и НАЭСМИ подписали Соглашение по освещению на негосударственных телестанциях и организации на системной основе общественных обсуждений хода реализации Стратегии действий, принятых законодательных и подзаконных актах, а также общественно-политических событиях, происходящих в стране.

В работе презентации также приняли участие около 40 руководителей и представителей Межведомственных комиссий по реализации Стратегии действий, который предоставили краткие обзоры по работе комиссий по Стратегии действий на 2017 год.

По мнению национальных и зарубежных экспертов, Стратегия действий по дальнейшему развитию Узбекистана ознаменовала важный этап в жизни Узбекистана. Каждая задача, указанная в этом документе, определяющем точные рубежи и важные приоритеты дальнейшего углубления демократических реформ и ускорения развития республики, неразрывно связана с жизнью людей, проживающих на этой земле. Заслуживает внимания, что в Стратегию действий включены высказанные Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым во время встреч с широкой общественностью, деловыми кругами, представителями государственных органов, диалога с народом концептуальные задачи по общественно-политическому, социально-экономическому, культурно-гуманитарному развитию страны.

Вот что по этому поводу говорит Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Узбекистане Виолен де ВИЛЬМОР: «Принятая и реализуемая в Узбекистане Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям – просто уникальный документ, поскольку в его обсуждении принимало активное участие все население республики.

Примечательно, что и на этапе обсуждения, и на этапе реализации большая роль отводится средствам массовой информации. Меня впечатляет направление Стратегии, связанное с развитием социальной сферы, поскольку это напрямую связано улучшением качества жизни граждан республики.

Мы надеемся на сотрудничество в этом направлении с государственными и общественными организациями, и, конечно, с НАЭСМИ, с которыми у нас установилось плодотворное сотрудничество. Мы планируем реализовать ряд образовательных проектов с НАЭСМИ и высоко оцениваем созданную медийную площадку.

Открытие Центра «Стратегии развития» убеждает в том, что реализация задач, поставленных в Стратегии действий, поставлена на прочную основу, что будет проводиться ее мониторинг и, опять же, учитываться мнение рядовых граждан».

ЮНИСЕФ приветствует утверждение стратегий государства, в частности, привлечение к диалогу который имеет место быть в развитии страны, говорит Глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Саша Грауман: «Ключевые моменты стратегии направлены на интересы человека, и вот тут должны учитываться незащищенные и малообеспеченные слои населения Узбекистана. Этот опыт экономических преобразований, которые должны разрабатываться таким образом, что бы система социальной защиты действовала в пользу развития. Наряду с этим, в качестве международной организации мы рассматриваем, насколько нынешняя стратегия соответствует международным обязательствам Узбекстьана, Международным Конвенциям членом которых является Узбекистан, а так же Конвенция ЮНИСЕФ по правам детей. В частности, мы поддерживаем ряд действий со стороны государства, предусмотренных в этой стратегии развития, а так же которые, в действительности развиваются далее, но первоначально принятые по рекомендациям Коммитета ООН по правам детей. Мы выражаем огромное желание поощрять правительство в данном направлении, а так же рассмотреть соответствие этим рекомендациям, что бы удостовериться в том, что те усилия, которые осуществляются со стороны государства Узбекистана в данный момент и насколько они отвечают международным обязательствам.

Это касается вопросов, таких как: свобода слова, либерализация обращения с детьми, предусмотренным, законодательной системой или подтверждение протокола третьей опции (закрепление права выбора опекунства за ребёнком), указанных в конвенции по правам ребёнка. И ЮНИСЕФ, конечно же, намерен поддержать и далее правительство в сотрудничестве с другими государствами а так же применение данной стратегии в особенности в тех областях, которы касаются нашей компетенции по ряду вопросов. В частности, современная система здравоохранения детей, реформы в образовательной системе, преобразования системы социальной защиты, направленность системы юстиции и в целом, применение международных норм и стандартов. А так же, мы приветствуем сотрудничество и расширение деловых отношений между нами, в связи с ускоренным развитием электронных СМИ в Узбекистане, которые и в дальнейшей перспективе будут вовлечены в данный процесс.

ЮНИСЕФ верит, что открытие данного центра определённо важный шаг, поскольку он даёт возможность Узбекистану изучать и применять опыт международного сообщества относительно процесса реформ. Это очень важно, что Узбекистан вступил в ряд международных конвенций и актов, которые устанавливают конкретные стандарты для проведения таких реформ. В случае ЮНИСЕФА, данные международные стандарты и приложения в конвенции по правам ребенка и данный центр способствует применению наилучшей глобальной практики, основанной на прецедентной политике, и в следствии этом, мы удостоверяемся, что опыт, полученный в других странах поможет решению таких вопросов, как, преобразование системы социальной защиты, либерализация законодательной системы. Эти стандарты могут применяться в отношении Узбекистана и его сотрудничества с международными специалистами, и ЮНИСЕФ будет рад поучаствовать в этом процессе и поддержать правительство в принятии международного наилучшего опыта, будучи уверенным, что государственная стратегия успешно будет применена».

Положительно оценивает опыт и директор Британского совета в Узбекистане Марк КРОССИ: «Британский совет горд и рад присутствовать на сегодняшнем очень впечатляющем открытии. Очевидно, за историю независимого Узбекистана сейчас и в дальнейшем наш офис будет тесно работать с НАЭСМИ. Мы всегда в контакте с этой организацией, и мы думаем, что они реализовывают очень много полезных инициатив для общества и молодежи Узбекистана. Я очень воодушевлен сегодняшним открытием, пояснительной работой, площадкой для дискуссий, которые собираются сделать еще больше для развития Узбекистана, общества, и это очень важный момент. Мы считаем, что Стратегия действий, разработанная по инициативе Президента, и то, как эти инициативы будут осуществляться в НАЭСМИ, окажутся очень положительным. Данная работа, несомненно, принесет хорошие результаты для сектора СМИ в деле информирования населения о новых инициативах страны».

По поводу событий высказались и главы дипломатических миссий страны

– Создание Центра «Стратегия развития» – это мостик между государством и населением в реализации важнейшего программного документа. Но не только. Это еще инструмент влияния народа на Стратегию действий, возможность обратить внимание государства на те или иные проблемы, донести до него свои идеи, чтобы скорректировать некоторые ее положения, учитывая предложения, идущие из гущи народных масс, – говорит Посол Украины в Узбекистане Юрий САВЧЕНКО. – Дизайн, техническая оснащенность Центра и медийной площадки НАЭСМИ никого не может оставить равнодушным, более того восхищает. И не оставляет сомнений в том, что цели и задачи, стоящие перед ними, будут успешно выполнены.

– Принятие Руководством Узбекистана Стратегии развития из 5 направлений в образном смысле представляет собой 5 нот. Самая главная – 1 нота – верховенство права и закона, 2 – развитие гражданского общества, 3 – либерализация экономики и так далее. А новая медийная площадка, на которой мы сегодня находимся – это проверка, насколько каждая нота звучит правильно, не фальшивит, потому что у каждого народа и у каждой страны есть своя мелодия демократии, — говорит посол Республики Беларусь Николай КЛАКЕВИЧ. – Эта площадка – механизм диалога власти и народа. Ведь именно народ будет развивать дальше общество и государство. Когда человек уверен в том, что у него есть право на труд, есть рабочее место, если человек – предприниматель, он понимает что его права защищены. Каждая такая встреча проверяет каждое направление на фальшь. Создание и работа подобных площадок говорит о том, что Узбекистан очень стремительно врывается на международную арену, где идет диалог, потому что Беларусь тоже стремится вот к таким высотам и мы тоже хотим быть активными участниками таких процессов.

– Пользуясь возможностью, хотел поздравить учредителей Медиа холла с очень серьезным шагом в деле освещения и мониторинга реализации Стратегии развития. Это жизненно важный документ в жизни узбекского народа Он является предвестником развития всех сфер общества на ближайшие пять лет, – считает посол Государства Палестина Мухаммад ТАРШАХАНИ. – Я желаю успехов в реализации этой программы и она, я уверен в этом, послужит повышению жизненного уровня и обеспечению большей стабильности и безопасности, продолжению миролюбивой политики Республики Узбекистан. И это один из основных принципов внешней политики Узбекистана – разрешение конфликтов мирными способами и дипломатическими путями. Я думаю, Стратегия нацелена на продолжение плодотворного сотрудничества, особенно в экономической сфере, в частности и в вопросах международного сотрудничества.

– Прежде всего, я хотел бы выразить мои поздравления в связи с созданием Центра «Стратегия развития», – говорит Посол Индонезии в Узбекистане Алит САНТИКА. – Центр является очень важным для распространения информации о Стратегии развития, проводимой правительством. Это также важно для общественности, в качестве права на участие в реализации программы развития общества. Это очень мудрое решение Президента о именовании текущего года «Годом диалога с народом и интересов человека». Я ценю это решение, и оно было принято очень своевременно. Я впечатлен тем, что здесь происходит, и я надеюсь, что этот центр будет успешным в своей миссии по информированию общественности о программах, реализуемых правительством.

– На мой взгляд, новая инициатива Руководства Узбекистана очень важна. Мы в Бангладеш имеем подобную Стратегию и называем это «Видение 2021». С помощью этого документа мы развиваем свою страну и поднимаем ее с уровня наименее развитых стран до средне-развитых. Мы знаем о важности этих 5 принципов – направлений, которые закреплены в Стратегии развития, разработанной Президентом Ш.Мирзиёевым, это великая вещь. Это будет на самом деле ярким примером демократической практики. И в этой программе мы можем увидеть свободу слова и свободу прессы, которые растут день за днем в вашей стране, – отметил Посол народной Республики Бангладеш в Узбекистане Мосуд МАННАН. –Что касается экономического аспекта, когда ваша страна открыта к внешнему миру, конечно, это принесет большую пользу для народа Узбекистана. Узбекистан – очень дисциплинированная страна с долгой историей, и это великая история, включающая инновации и успех в течение тысячи лет.

— Считаем, что принятый документ – Стратегия действий на 5 лет, является очень важным для жизни Узбекистана, – выразил свое мнение зам. Посла Чешской Ркеспублики в Узбекистане Михаэля ПОСПИШИЛОВА. – Мы поддерживаем подобного рода инициативу. Медиа-площадка, созданная НАЭСМИ, для реализации задач Стратегии действий, заслуживает высокой оценки. Мы уже несколько лет сотрудничаем с ассоциацией и дальше планируем развивать сотрудничество по направлениям, указанным в Стратегии действий, в том числе, в части повышения профессионализма и практического мастерства журналистов.

В рамках мероприятия, также состоялась презентация новой медийной площадки – «MEDIA HALL НАЭСМИ», организованной на базе концертного зала «Зарафшан». Целью создания инновационной площадки является информационное освещение выполнения задач Года диалога с народом и интересов человека. На базе MEDIA HALL 2017 будут проводиться открытые диалоги между государством и обществом посредством брифингов, пресс-конференций, ток-шоу. Совместно с партнерами планируется проведение съемок телефестивалей, творческих встреч, конференций, конкурсов, социальных телеакций, детских ток-программ и другого медиаконтента различных форматов.

Медийная площадка призвана не просто сообщать факты о Стратегии действий и ее выполнении, но и доводить их до сердца каждого, чтобы они были осмыслены, чтобы у людей появилось искреннее желание стать участником ее осуществления.

В заключение медиа-ивента в формате «свободного микрофона» состоялся обмен мнениями участников мероприятия, а также пресс-конференция для представителей СМИ, в ходе которой эксперты ответили на вопросы.

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