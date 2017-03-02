Упрощен порядок нотариального оформления сделок, связанных с недвижимым имуществом

В целях широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность государственных нотариальных контор и повышения качества оказываемых населению услуг принято постановление Кабинетом Министров от 27 февраля 2017 года № 106 «О мерах по совершенствованию порядка нотариального удостоверения сделок с применением межведомственного электронного взаимодействия».

Согласился с предложением Министерства юстиции и Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан о введении в действие автоматизированной информационной системы «Нотариус», предусматривающей автоматизацию процедур, связанных с осуществлением нотариальных действий, формирование единой базы данных по запрещениям отчуждения и аресту недвижимого имущества и автомототранспортных средств, а также оказание государственных услуг при осуществлении нотариальных действий путем межведомственного электронного взаимодействия.

Также, настоящим постановлением утверждено Положение о порядке нотариального удостоверения сделок купли-продажи, мены и дарения недвижимого имущества с применением межведомственного электронного взаимодействия.

Установлено, что нотариальное удостоверение сделок купли-продажи, мены и дарения недвижимого имущества с применением межведомственного электронного взаимодействия будет осуществляться:

в городе Ташкенте – с 1 июля 2017 года;

по всей территории Республики Узбекистан – с 1 июля 2018 года.

Необходимо отметить, что в соответствии с законодательством при нотариальном удостоверении сделок купли-продажи, мены и дарения недвижимого имущества физические и юридические лица должны представить справки об отсутствии задолженности по налогам, коммунальным услугам и электрической энергии, а также сведение из кадастровой службы о принадлежности и составе зданий и сооружений. Сбор указанных справок занимает много времени граждан с посещением различных организаций. Для получения вышеуказанных справок гражданам необходимо представить соответствующим организациям документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право собственности (пользования) на помещение, выписку из домовой книги, акт обследования внутридомовой системы, акт обследования и показания прибора учета и т.п.

Настоящим постановлением Правительства исключена практика сбора гражданами бумажных справок об отсутствии задолженности по налогам, коммунальным услугам, электрической энергии, а также справку о принадлежности и составе зданий и сооружений. Взамен установлен механизм, предусматривающий получение нотариусами соответствующей информации через систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени.

Кроме того, Министерству юстиции и с Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан проучено внести предложения по осуществлению электронных платежей при оплате государственной пошлины и иных плат, необходимых для совершения нотариальных действий, внедрить механизм обращения заявителем через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан для подготовки проектов сделок, получения разъяснений о нотариальных действиях и предварительной записи на прием к нотариусу.

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