Виртуальный терминал для каждой торговой точки!

Компания CLICK с огромной радостью сообщает всем предпринимателям и владельцам торговых точек о новой возможности подключения виртуальных терминалов, с помощью которых они могут принимать оплаты с пластиковых карт через систему CLICK.

Компания CLICK представляет решение Indoor-платежей, которое может быть реализовано и запущено в любой торговой точке за короткий период времени, и с помощью которого торговые точки смогут принимать платежи с пластиковых карт без получения от банка физического терминала.

В рамках данного решения для каждой торговой точки открывается виртуальный расчетный терминал, который имеет одинаковую функциональность в части проведения платежей, с целым рядом преимуществ. Клиенты данных торговых точек могут производить оплату напрямую со своего мобильного телефона с моментальным отражением данной операции у продавца и извещением по SMS. При этом, для проведения платежа не требуется наличие доступа в интернет, а также платежи могут проводиться даже при отсутствии электропитания.

Для удобств покупателей и владельцев торговых точек каждая операция может быть произведена несколькими способами, наиболее удобными для каждой стороны: через USSD-меню, короткой USSD-командой (*880*код_продавца*сумма#), через мобильное приложение CLICK, либо через выставление счета со стороны кассира или продавца. Для еще большей оперативности при оплате товаров и услуг, для каждой торговой точки предоставляется QR-код, который можно считать со смартфона любым соответствующим приложением, либо обновленным приложением CLICK, которое станет доступно в ближайшее время.

Для подключения данной возможности Indoor-платежей, предпринимателям необходимо обратиться в свой обслуживающий банк, либо иной другой банк, который сотрудничает с системой CLICK. При регистрации в банке предпринимателям и владельцам торговых точек будет выдаваться уникальный код для приема платежей и наклейка с QR-кодом.

«Запуск Indoor-платежей является новым направлением в Узбекистане и наше предложение несет ряд преимуществ: такие платежи быстрее традиционных, клиентам нет необходимости сообщать сторонним людям свой PIN-код, а также помогает совершать платежи даже в тех случаях, когда сама пластиковая карта не с вами», — отметил Генеральный директор компании CLICK Рустамов Улугбек.

О системе CLICK

Система «CLICK» – это система мобильного банкинга, позволяющая физическим лицам производить оплату за товары и услуги различных поставщиков-партнеров посредством мобильного телефона (через USSD/SMS) или Интернета (через Web\Web-mobile). Система разработана компанией OOO «CLICK», которая была основана в ноябре 2011 года. Основным направлением деятельности компании является разработка программных продуктов для коммерческих банков, организаций и физических лиц, их внедрение, интеграция с различными аппаратно-программными комплексами и дальнейшее их усовершенствование.